Автоспорт

ИзвестияИзвестияКоманда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1»

Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября. В гонке Гран-при, которая прошла в этот день в Японии, финский пилот команды Валттери Боттас стал победителем.
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