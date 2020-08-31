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РБК

Команда Навального опубликовала снятое им перед отравлением расследование

На YouTube-канале Алексея Навального опубликовано расследование, которое он с командой снял перед тем, как был госпитализирован в Омске.В источнике
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Atas.info

Команда Навального опубликовала снятое им в Новосибирске расследование

Atas.infoвчера в 15:22
Эхо Москвы

Видеоролики Фонда борьбы с коррупцией с участием Алексея Навального будут постепенно появляться на канале в YouTube

Эхо Москвывчера в 13:02
Дождь

ФБК опубликовал расследование, которое готовил Навальный перед отравлением. Оно посвящено новосибирским единороссам

Дождьвчера в 09:22
Тайга.инфо

Навальный рассказал о домах семей вице-спикеров новосибирских горсовета и заксобрания

Тайга.инфовчера в 11:30
Московский Комсомолец

Стала известна тема расследования, которое снимал Навальный до отравления

Московский Комсомолецвчера в 10:27
НГС

Команда Навального выложила видео про Новосибирск, снятое за пару дней до отравления. Краткий пересказ

НГСвчера в 11:47
Фонтанка.Ру

На канале Навального вышло видео, которое он снимал до возможного отравления

Фонтанка.Рувчера в 08:35

Попова оценила возможность второй волны коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос о возможности второй волны коронавируса, отметила, что надо быть готовыми к разным вариантам, при соблюдении правил изменений произойти не должно.
РИА Новостивчера в 14:23
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Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23

Министерство труда предложило утвердить список профессий, представителей которых обяжут проходить тест на ВИЧ

В перечень вошли врачи, медицинский персонал и специалисты центров по профилактике и борьбе со СПИДом, лабораторий, осуществляющих обследование населения на ВИЧ-инфекцию, а также предприятий по изготовлению иммунобиологических препаратов.
Эхо Москвы19:07

Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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