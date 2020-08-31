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РБК
РБК

Команда Навального опубликовала снятое им перед отравлением расследование

На YouTube-канале Алексея Навального опубликовано расследование, которое он с командой снял перед тем, как был госпитализирован в Омске.В источнике
Подробнее о событии
Тайга.инфо

Навальный рассказал о домах семей вице-спикеров новосибирских горсовета и заксобрания

Тайга.инфо11:30
Эхо Москвы

Видеоролики Фонда борьбы с коррупцией с участием Алексея Навального будут постепенно появляться на канале в YouTube

Эхо Москвы13:02
НГС

Команда Навального выложила видео про Новосибирск, снятое за пару дней до отравления. Краткий пересказ

НГС11:47
Atas.info

Команда Навального опубликовала снятое им в Новосибирске расследование

Atas.info15:22
Дождь

ФБК опубликовал расследование, которое готовил Навальный перед отравлением. Оно посвящено новосибирским единороссам

Дождь09:22
Фонтанка.Ру

На канале Навального вышло видео, которое он снимал до возможного отравления

Фонтанка.Ру08:35
Компания

ФБК опубликовал расследование Навального о единороссах из Сибири

Компания09:21

Камил Гаджиев поручился организовать бой Широкова с арбитром Федотовым

Президент крупнейшего бойцовского промоушена России GFN Камил Гаджиев прокомментировал возможный бой между бывшим футбольным арбитром Игорем Федотовым и экс-футболистом сборной России Романом Широковым.
Камил Гаджиев поручился организовать бой Широкова с арбитром Федотовым
Честный рейтинг букмекеров07:45
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Главы МИД Польши и стран Прибалтики намеревались сорвать парад Победы

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью изданию Rzeczpospolita рассказал, что в день парада Победы на Красной площади 24 июня этого года группой министров иностранных дел государств-лимитрофов планировалась некая «наступательная инициатива» на Донбассе и в Грузии.
Главы МИД Польши и стран Прибалтики намеревались сорвать парад Победы
Московский Комсомолец11:32
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Илон Маск намерен выпустить бюджетный электромобиль на базе Model 3

На предприятии будут выпускать новинку на базе Model 3, кроссовер Model Y, а также седан Model 3. Однако зарубежные СМИ отмечают, что глава SpaceX планирует представить на рынке еще один бюджетный электрокар на базе Model 3. Есть информация, что это будет новая модель на платформе от Model 3. Другие источники утверждают, что новинкой станет версия Model 3.
Evo-rus.com01:50
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Определены продуктивные способы предотвратить коррозию автомобиля

Названы эффективные методы защитить свой автомобиль от ржавчины, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Эксперты авторынка рекомендуют сразу после приобретения провести антикоррозийную обработку.
Уфимские Заметки10:58
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Черчесов допустил выход Дзюбы и Соболева на поле в матче с Сербией

Помимо 196-сантиметрового Дзюбы и 191-сантиметрового Соболева, в распоряжении наставника есть Николай Комличенко, рост которого составляет 193 см. Черчесов не исключил, что против сербов и венгров с первых минут могут сыграть сразу два фактурных форварда.
RT на русском12:18
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Воронежский «Факел» уступил «Чайке» на выезде

Воронежский «Факел» в рамках 6-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) уступил на выезде песчанокопской «Чайке» – 2:1. Коллектив из столицы Черноземья провел встречу с клубом из Ростовской области в понедельник, 31 августа.
Обозреватель Врн13:24

В Японии разработали «полезные дрожжи» для производства сакэ

Способ улучшить традиционный японский алкогольный напиток сакэ обнаружили японские ученые во время экспериментов со штаммами дрожжей, 27 августа сообщает сайт Института науки и техники города Нара.
ИА Красная Веснавчера в 16:40
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Новый «Крик» выйдет в прокат в 2022 году

Кинокомпания Paramount Pictures обновила график выпуска своих фильмов Новая картина, пока ещё не имеющая названия, но повторяющая сюжет популярного триллера Крик (1996), будет представлена зрителям 14-го января 2022-го года.О перезагрузке истории про убийцу в маске Белой Смерти киностудия сообщила в начале года.
Inc-news.ruвчера в 01:46
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