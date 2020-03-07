Политика
Ореанда-НовостиПредставительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым
Представительство украинского президента Зеленского выступило против возобновления поставок воды в Крым. В сообщении «представительства» отмечается, что подача воды на полуостров приведёт к ослаблению давления на Россию. В «представительстве» поставки воды в Крым назвали недопустимыми.
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В Совфеде посмеялись над бунтом офиса Зеленского против водоснабжения Крыма
Национальная служба новостей03:05
Представительство Зеленского назвало «неприемлемым» возобновление подачи воды в Крым
Комсомольская правда02:13
Представительство президента Украины выступило против подачи воды в Крым
Московский Комсомолецвчера в 23:57
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Альфа-банк заблокировал карты россиян
Утром 7 марта некоторые клиенты Альфа-банка пожаловались на невозможность проведения операций по картам.
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США начали следить за Кадыровым на Ближнем Востоке
Американские власти следят за делами главы Чечни Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока, говорится в ответе представителя Госдепартамента на запрос двух членов палаты представителей Конгресса США.
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Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире
Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Гаджеты
Apple отложила выпуск бюджетного iPhone SE 2
Компания Apple ожидаемо отложила выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2 из-за вспышки инфекционной пневмонии во всем мире.
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса.
Энергетика
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По словам Лукашенко, Минск страдает из-за отсутствия альтернативных источников, а монополисты пользуются ситуацией — пытаются решать политические и экономические вопросы с помощью вентиля.
Биатлон
Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место
Стал известен состав сборной России на эстафетные гонки у мужчин и женщин на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.
Энергетика
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По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Общество
Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы
Пациент, который стал первым заболевшим коронавирусом в Москве, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
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Накануне 8 Марта: в Киеве полицейскую избил в маршрутке навязчивый ухажер
Женщина возвращалась с торжественных мероприятий, посвященных международному женскому дню. Навязчивый ухажер подсел к ней в салоне автобуса.
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После первого тайма «Арсенал» проигрывает «Оренбургу»
По информации ИА "Тульские новости" Завершился первый тайм матча 21 тура Российской премьер-лиги между тульским «Арсеналом» и «Оренбургом».
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Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова.
Общество
Олег Тиньков рассказал о диагностированной у него лейкемии
Предприниматель Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Об этом 6 марта сообщает Forbes.
Происшествия
На круизном лайнере «Grand Princess» оказались 49 украинцев
На борту круизного лайнера "Grand Princess", пассажир которого умер от коронавируса, находится 49 граждан Украины.
Армия и оружие
Fars: в Сирии погиб высокопоставленный иранский военный
В Сирии погиб высокопоставленный руководитель элитного иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), 7 марта сообщило иранское агентство Fars.
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Общество
Меган Маркл рассказала о характере 10-месячного сына
На мероприятии герцогиня рассказала о характере маленького сына.
Политика
Зеленский сравнил вступление Украины в ЕС с вечеринкой
Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в субботу, 7 марта, интервью британской газете The Guardian заявил, что вступление страны в ЕС, которое ожидает Киев, сравнимо с вечеринкой, которая уже закончилась.
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Судебные приставы в Подмосковье прекратили преследование Анастасии Заворотнюк из-за невыплаченного долга.
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Похоже, что новые видеокарты AMD лишатся турбин
В рамках вчерашнего мероприятия Financial Analyst Day компания AMD показала изображение, на котором видна часть некоей новой видеокарты.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
Футбол
«Интер» собирается купить форварда «Наполи»
Контракт поляка с неаполитанцами истекает в 2021 году, поэтому "Интер" рассчитывает, что игрока удастся купить без переплаты.
Общество
Температура в Москве побила 140-летний рекорд тепла
В Москве 7 марта побит рекорд тепла за 140 лет метеонаблюдений, передает РИА "Новости".