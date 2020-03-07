Политика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиПредставительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

Представительство украинского президента Зеленского выступило против возобновления поставок воды в Крым. В сообщении «представительства» отмечается, что подача воды на полуостров приведёт к ослаблению давления на Россию. В «представительстве» поставки воды в Крым назвали недопустимыми.
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Представительство Зеленского в Крыму выступило категорически против подачи воды на полуостров

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