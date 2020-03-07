с чего всё началось

Представительство украинского президента Зеленского выступило против возобновления поставок воды в Крым. В сообщении «представительства» отмечается, что подача воды на полуостров приведёт к ослаблению давления на Россию. В «представительстве» поставки воды в Крым назвали недопустимыми.

Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

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Общество Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.

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Космос Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.

Общество Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.