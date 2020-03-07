Политика
Ореанда-НовостиПредставительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым
Представительство украинского президента Зеленского выступило против возобновления поставок воды в Крым. В сообщении «представительства» отмечается, что подача воды на полуостров приведёт к ослаблению давления на Россию. В «представительстве» поставки воды в Крым назвали недопустимыми.
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с чего всё началось
«Представительство [президента Украины Зеленского] в очередной раз, реагируя на заявления отдельных должностных лиц, официально заявляет о недопустимости поставок воды на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Крыма и Севастополя до момента его деоккупации», — говорится в сообщении президентского представительства в Facebook.Телеканал 360°03:36
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Представительство президента Украины выступило против подачи воды в Крым
Московский Комсомолецвчера в 23:57
В Совфеде посмеялись насчет бунта офиса Зеленского против водоснабжения Крыма
Национальная служба новостей03:05
Представительство Зеленского назвало «неприемлемым» возобновление подачи воды в Крым
Комсомольская правда02:13
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