Политика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиПредставительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

Представительство украинского президента Зеленского выступило против возобновления поставок воды в Крым. В сообщении «представительства» отмечается, что подача воды на полуостров приведёт к ослаблению давления на Россию. В «представительстве» поставки воды в Крым назвали недопустимыми.
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«Представительство [президента Украины Зеленского] в очередной раз, реагируя на заявления отдельных должностных лиц, официально заявляет о недопустимости поставок воды на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Крыма и Севастополя до момента его деоккупации», — говорится в сообщении президентского представительства в Facebook
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