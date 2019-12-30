Армия и оружие
ФАНКомандир «Хашд аш-Шааби» был убит во время авиаударов США по Ираку
Известно, что командир 45-й бригады погиб во время ударов по военной базе в населенном пункте Аль-Каим. Ранее в «Аль-Хашд аш-Шааби» сообщали о гибели и ранениях десятков солдат в результате обстрелов американских беспилотников.
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Авиаудары США привели к гибели командира бригады Сил народной мобилизации Ирака
Экономика сегодня16:28
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:04, Ашберн
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