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Командир «Медведей SS» Кравцов назвал РФ противником не по зубам Украине с учетом поставок

Пленный командир украинского нацбата «Медведи SS» Александр Кравцов заявил, что Россия как противник не по зубам Украине.
Lenta.ru
"Уже давно должно было все закончиться диалогом, оно должно было изначально все начинаться с диалога, противник нам не по зубам", — сказал пленный, видеоверсия разговора с которым опубликована в Telegram-канале РИА Новости.
РИА Новости
Спецоперацию ВС России Кравцов назвал "заранее проигрышной войной" для Украины.
РИА Новости
* Диверсионно-штурмовая нацистская группа «Медведи SS» входит в нацбатальон «Азов», признанный экстремистской организацией и запрещенный в России.
Телеканал 360°

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Командир «Медведей SS» Кравцов назвал РФ противником не по зубам Украине с учетом поставок
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