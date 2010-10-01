Армия и оружие

Avia.proAvia.proКомандир авиабазы «Хмеймим» выявил бесполезность С-400 в Сирии

Следует уточнить, что до этого считалось, что российские С-400, находящиеся на территории Сирии, имеют дальность до 380 километров, что позволяет охватывать около 90% территории арабской республики, однако, при эффективной дальности поражения в 250 километров, российские С-400 едва защищают сирийскую столицу.
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