Будьте в Плюсе

Командир батальона Авидзба заявил, что спецоперация РФ опередила Киев на считанные часы

Боец ДНР, командир добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил об изначальном плане Киева напасть на Россию.
Lenta.ru
Россия опередила наступление Украины на Донбасс всего на несколько часов.
Телеканал 360°
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины.
РИА Новости

Подробнее о событии

Командир батальона Авидзба: российская спецоперация опередила Киев на считанные часы
Известия22:01
Командир батальона Авидзба: российская спецоперация опередила Киев на считанные часы
РИА Новости20:06
Самое цитируемое
Командир батальона ДНР Авидзба: спецоперация РФ опередила Киев на считанные часы
Газета.Ru21:37
Командир Авидзба: российская спецоперация опередила Киев на считанные часы
Общественная служба новостей21:28
Командир батальона Авидзба заявил, что спецоперация РФ опередила Киев на считанные часы
Lenta.ru21:28
Командир батальона «Пятнашка»: спецоперация опередила наступление Киева на несколько часов
Телеканал 360°20:34
Командир батальона Авидзба: российская спецоперация опередила Киев на считанные часы
Московский Комсомолец21:35

Интересное

На территории нефтебазы в Брянске произошел пожар

На территории нефтебазы в Брянске произошел пожар. Пока информации мало. Как пишет ТАСС, загорелись резервуары с топливом.
Российская газета20:23

Макрон победил на выборах во Франции с 58,55 процента голосов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 58,55 процента, сообщает МВД страны по итогам подсчета ста процентов голосов.
РИА Новости19:40

Вице-президент ЕК Домбровскис: ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России

Евросоюз готовит шестой пакет санкций против Москвы, которые затронут импорт нефти из России, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times.
РИА Новости20:13

Директор Моисеева рассказал о состоянии здоровья 68-летнего певца

Горох в эфире передачи «Звезды сошлись» канала НТВ заявил, что Моисеев из-за болезни набрал лишний вес, у артиста сохраняются проблемы с речью и подвижностью руки из-за инсультов.
Вечерняя Москва21:58

Аналитик Турукалов допустил снижение цен на бензин в России

Генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов рассказал о возможном снижении цен на топливо из-за профицита бензина в России.
RT на русском21:09

Чеченские военные взяли в плен украинского националиста на заводе «Азовсталь»

Чеченским бойцам удалось взять в плен националиста из подземных тоннелей "Азовстали".
ИА SM-News19:41

Автоэксперт из Новосибирска Дмитрий Косенко протестировал китайский кроссовер EXEED TXL

Эксперт из города Новосибирска взял на тест премиальный китайский кроссовер EXEED TXL и поделился своими впечатлениями. Пишет издание НГС.
CT newsвчера в 06:19

«Торонто» в серии буллитов обыграл «Вашингтон», Овечкин не доиграл матч из-за травмы

Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Форвард получил травму в третьем периоде после столкновения с бортом и не смог доиграть матч.
Чемпионат22:04

Раскрыт дизайн нового кросс-седана Renault для России

На французском форуме worldscoop рассекретили дизайн нового кросс-седана Renault, который прочили и российскому авторынку.
CarsWeek.ruвчера в 07:51