Lenta.ruКомандир батальона Авидзба заявил, что спецоперация РФ опередила Киев на считанные часыБоец ДНР, командир добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил об изначальном плане Киева напасть на Россию.Lenta.ruРоссия опередила наступление Украины на Донбасс всего на несколько часов.Телеканал 360°Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.РИА НовостиКак заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПервое Студенческое агентствоСлово и ДелоГлавный региональныйВятка-На-СетиТелеканал 360°Подробнее о событииКомандир батальона Авидзба: российская спецоперация опередила Киев на считанные часыИзвестия22:01Командир батальона Авидзба: российская спецоперация опередила Киев на считанные часыРИА Новости20:06Самое цитируемоеКомандир батальона ДНР Авидзба: спецоперация РФ опередила Киев на считанные часыГазета.Ru21:37Командир Авидзба: российская спецоперация опередила Киев на считанные часыОбщественная служба новостей21:28Командир батальона Авидзба заявил, что спецоперация РФ опередила Киев на считанные часыLenta.ru21:28Командир батальона «Пятнашка»: спецоперация опередила наступление Киева на несколько часовТелеканал 360°20:34Командир батальона Авидзба: российская спецоперация опередила Киев на считанные часыМосковский Комсомолец21:35Показать ещёОценить405Поделиться