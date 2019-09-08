Политика
РИА НовостиЭкс-командир борта номер один рассказал о питании Путина
Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
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Политика
В России ответили на обвинение Украины из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму 8 сентября и призвал международных партнеров усилить давление на Россию.
Lenta.ru 10:16
Армия и оружие
Дания отправит свои войска в Сирию
Вооруженные силы Дании направят свои войска в Сирию, чтобы помочь возглавляемой Соединенными Штатами коалиции осуществлять боевые действия, направленные против ИГИЛ*.
ТК Звезда 05:28
Экономика
Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков
Фонд защиты прав участников долевого строительства достроит проблемные дома в Тульской области, о принятии соответствующего решения сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 7 сентября.
REGNUM вчера в 14:56
Политика
На 10 утра явка избирателей по Челябинской области составила более 5%
Избирком Челябинской области публикует первые данные по явке на выборы. За два часа голосования участки посетили 5,67% избирателей.
Челябинский обзор 01:53
Происшествия
На объекте Роскосмоса задержали 14 человек
В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Политика
«Свидетель» по делу MH17 отказался от сделки со следствием
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском вчера в 15:48
Единоборства
Макгрегор потребовал организовать реванш с Нурмагомедовым в Москве
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор через свой микроблог попросил организовать второй бой с российским спортсменом.
Live24 02:40
Футбол
Жиру: Франция могла и больше забить Албании
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал победу своей команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Албанией (4:1).
Чемпионат вчера в 23:57
Игры
Авторы Fear Effect работают над приключением Goetia 2
Как сообщил в своём твиттере Михал Круль, журналист Radioszczecin и главный редактор Graczpospolita.pl, студия Sushee трудится над сиквелом Goetia.
Игромания.ру 09:21
Политика
В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов
"Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.
РИА Новости 09:52
Общество
Мексиканские наркокартели устроили войну из-за ведущих в США тоннелей
Банды наркоторговцев в Мексике соперничают за тоннели, ведущие через границу на территорию Соединенных Штатов — раньше они принадлежали картелю «Синалоа» наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо (Коротышка).
Lenta.ru 09:37
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Автоспорт
Слухи из паддока: Николя Латифи подписал контракт с Williams
Будущее Роберта Кубицы в команде Williams вызывает вопросы ещё с лета, когда впервые появились слухи о том, что место 34-летнего поляка займет Николя Латифи.
Autosport.com.ru 08:41
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Единоборства
Путин обратился к участникам чемпионата мира по боксу
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и зрителей 20-го чемпионата мира по боксу, который стартовал в Екатеринбурге.
Матч ТВ 09:00
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Политика
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков
Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.
RT на русском 07:27
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Политика
Пенсионный возраст в России могут поднять до 70 лет
9111.ru 06 сентября в 04:39
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией
Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем.
Lenta.ru 09:03
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета 05:33
Футбол
Сутормин забил первый гол за «Зенит» в товарищеском матче с «Сочи»
Нападающий «Зенита» Алексей Сутормин отличился забитым мячом в товарищеском матче между «Зенитом» и «Сочи».
Спорт БИЗНЕС Online 08:10
Хоккей
Матч «Куньлунь» – «Барыс» на 18-тысячной арене посетили 6253 зрителя
Игра состоялась на 18-тысячной арене в Шэньчжэне, построенной к Универсиаде. Посещаемость матча составила 6253 зрителя.
Sports.ru 05:25
Происшествия
Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином
Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.
Известия 06:18