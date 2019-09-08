Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-командир борта номер один рассказал о питании Путина

Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.
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Бывший пилот президентского борта Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал
 в эфире телеканала НТВ о том, как готовят еду для Владимира Путина во время полетов.
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