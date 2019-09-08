с чего всё началось

Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.

Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина

Политика В России ответили на обвинение Украины из-за выборов в Крыму МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму 8 сентября и призвал международных партнеров усилить давление на Россию.

Армия и оружие Дания отправит свои войска в Сирию Вооруженные силы Дании направят свои войска в Сирию, чтобы помочь возглавляемой Соединенными Штатами коалиции осуществлять боевые действия, направленные против ИГИЛ*.

Экономика Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков Фонд защиты прав участников долевого строительства достроит проблемные дома в Тульской области, о принятии соответствующего решения сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 7 сентября.

Политика На 10 утра явка избирателей по Челябинской области составила более 5% Избирком Челябинской области публикует первые данные по явке на выборы. За два часа голосования участки посетили 5,67% избирателей.

Происшествия На объекте Роскосмоса задержали 14 человек В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.

Политика «Свидетель» по делу MH17 отказался от сделки со следствием Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Политика В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.

Политика Путин и Зеленский провели телефонные переговоры Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.

Единоборства Макгрегор потребовал организовать реванш с Нурмагомедовым в Москве Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор через свой микроблог попросил организовать второй бой с российским спортсменом.

Футбол Жиру: Франция могла и больше забить Албании Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал победу своей команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Албанией (4:1).

Игры Авторы Fear Effect работают над приключением Goetia 2 Как сообщил в своём твиттере Михал Круль, журналист Radioszczecin и главный редактор Graczpospolita.pl, студия Sushee трудится над сиквелом Goetia.

Политика В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов "Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.

Общество Мексиканские наркокартели устроили войну из-за ведущих в США тоннелей Банды наркоторговцев в Мексике соперничают за тоннели, ведущие через границу на территорию Соединенных Штатов — раньше они принадлежали картелю «Синалоа» наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо (Коротышка).

Политика Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов «В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.

Автоспорт Слухи из паддока: Николя Латифи подписал контракт с Williams Будущее Роберта Кубицы в команде Williams вызывает вопросы ещё с лета, когда впервые появились слухи о том, что место 34-летнего поляка займет Николя Латифи.

Политика Гахария стал новым премьером Грузии Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.

Единоборства Путин обратился к участникам чемпионата мира по боксу Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и зрителей 20-го чемпионата мира по боксу, который стартовал в Екатеринбурге.

Происшествия В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.

Политика Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.

Политика Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.

Политика В Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем.