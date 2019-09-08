с чего всё началось

Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте. По словам пилота, всё питание для президента готовится заранее, после чего передаётся бортпроводникам.

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

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Политика В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.

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Политика Гахария стал новым премьер-министром Грузии Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.

Политика В МВД назвали число заявлений о происшествиях на выборах В ходе выборов по России, по состоянию на 17:00 мск, зарегистрировано 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, треть из них не подтвердилась.