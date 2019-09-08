Политика

RT на русскомRT на русскомКомандир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте. По словам пилота, всё питание для президента готовится заранее, после чего передаётся бортпроводникам.
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с чего всё началось
Бывший пилот президентского борта Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал
 в эфире телеканала НТВ о том, как готовят еду для Владимира Путина во время полетов.
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