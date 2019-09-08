Политика
RT на русскомКомандир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте. По словам пилота, всё питание для президента готовится заранее, после чего передаётся бортпроводникам.
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с чего всё началось
Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.РИА Новости07:10
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Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17
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Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
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Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Здоровье
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Политика
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Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам с призывом обязательно прийти на избирательные участки 8 сентября, чтобы отдать свой голос за одного из 225 кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Московский Комсомолец 06:37
Армия и оружие
ВМФ РФ получит на вооружение комплексы самообучающихся минных полей
Военное обозрение 00:43
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ
В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.
Нева Спорт 06:06
Футбол
Тотти не сомневается в успехе Мхитаряна в «Роме»
Легенда «Ромы» Франческо Тотти уверен, что переход в клуб полузащитника Генриха Мхитаряна принесёт ему пользу.
Евро-футбол.ру 03:38
Политика
Борисов пообещал своевременные поставки ЗРК С-400 Индии
Зенитно-ракетные комплексы С-400 будут поставлены вооруженным силам Индии в соответствии с графиком в течение 18–19 месяцев.
Известия 07:59
Космос
Российский робот «Федор» вернулся на Землю
Спускаемый аппарат космического корабля #СоюзМС14 с антропоморфным роботом #SkybotF850 совершил успешную посадку в 00:32 мск.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:38
Политика
Два сбоя произошло в системе онлайн-голосования на выборах в Москве
Примерно в 11:30 произошел второй сбой. Систему решили приостановить на час для устранения неполадок.
Эхо Москвы 08:00
Политика
Единый день голосования проходит в России без серьезных нарушений
Без серьезных нарушений проходит во всех 85 регионах России единый день голосования.
ТАСС 08:23
Происшествия
Мусульманин захотел убить ставшую порноактрисой дочь и попал в тюрьму
Двоих мужчин родом из Афганистана, проживающих в Великобритании, арестовали из-за того, что они планировали убийство дочери одного из них, ставшей порноактрисой.
Lenta.ru 08:05
Кино
Стало известно, когда выйдет фильм о самом страшном клоуне
В фильме Wrinkles the Clown рассказывается о клоуне, от которого пришли в ужас жители юго-западной части Флориды, после того, как в 2014 году в Сети появилось вирусное видео актера, который вылезал из-под детской кроватки в образе циркового персонажа и страшном гриме.
РИА Новости 05:28
Армия и оружие
Где находится главная база российского флота
Парламентская газета вчера в 17:22
Происшествия
Утонувший на Кипре ребенок оказался гражданином Украины
Посольство России на Кипре сообщило, что утонувший трехлетний мальчик не россиянин, а является гражданином Украины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:25
Авто
Новый пикап Tesla может дебютировать уже в ноябре
По предварительным данным, новый автомобиль будет иметь дизайнерские решения от грузовика Tesla Semi, а его запас хода составит 800 км. Электрическая установка пикапа будет представлена двумя электромоторами, расположенными на каждой оси и обеспечивающие полный привод.
Tvoe-avto.com 08:12
Армия и оружие
Американский конгрессмен обвинил военных в сокрытии сведений об НЛО
ИА «Ореанда-Новости» Газета Politico сообщила, что член комитета по национальной безопасности Палаты представителей США, представитель Республиканской партии Марк Уокер обвинил командование Военно-морских сил (ВМС) страны в сокрытии сведений о контактах с неопознанными летающими объектами (НЛО).
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Общество
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Пассажиры московского метро и Московского центрального кольца (МЦК) за два прошедших месяца оставили на станциях и в вагонах поездов почти 1,9 тысячи различных предметов, большая часть из которых – зонты, рюкзаки и сумки с вещами, отметили в информационном центре.
РИА Новости 07:17
Футбол
Гильерме откровенно рассказал о своей ошибке в матче с Шотландией
Понимаем, что должны взять очки. Победа над Шотландией для нас была важна. Это была игра за шесть очков, как говорил Черчесов.
Life.ru 08:09
Происшествия
Источник назвал причину крушения Су-25 на Ставрополье
РИА Новости 08:51
Теннис
Андрееску обыграла Уильямс в финале US Open
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла американку Серену Уильямс в финале US Open и стала победительницей турнира.
Нева Спорт вчера в 18:14
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Культура
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Гаджеты
Часы Huawei Watch GT 2 представят 19 сентября
Компания Huawei готова представить новейшую серию смартфонов Mate 30 с процессором Kirin 990 19 сентября.
ГЛАС.RU 04:48