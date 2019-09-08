с чего всё началось

Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте. По словам пилота, всё питание для президента готовится заранее, после чего передаётся бортпроводникам.

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Политика МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.

Происшествия На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.

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Политика Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.

Политика Собянин призвал горожан прийти на выборы в Мосгордуму Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам с призывом обязательно прийти на избирательные участки 8 сентября, чтобы отдать свой голос за одного из 225 кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Баскетбол Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.

Футбол Тотти не сомневается в успехе Мхитаряна в «Роме» Легенда «Ромы» Франческо Тотти уверен, что переход в клуб полузащитника Генриха Мхитаряна принесёт ему пользу.

Политика Борисов пообещал своевременные поставки ЗРК С-400 Индии Зенитно-ракетные комплексы С-400 будут поставлены вооруженным силам Индии в соответствии с графиком в течение 18–19 месяцев.

Космос Российский робот «Федор» вернулся на Землю Спускаемый аппарат космического корабля #СоюзМС14 с антропоморфным роботом #SkybotF850 совершил успешную посадку в 00:32 мск.

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Политика Единый день голосования проходит в России без серьезных нарушений Без серьезных нарушений проходит во всех 85 регионах России единый день голосования.

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Происшествия Утонувший на Кипре ребенок оказался гражданином Украины Посольство России на Кипре сообщило, что утонувший трехлетний мальчик не россиянин, а является гражданином Украины, передает РИА "Новости".

Авто Новый пикап Tesla может дебютировать уже в ноябре По предварительным данным, новый автомобиль будет иметь дизайнерские решения от грузовика Tesla Semi, а его запас хода составит 800 км. Электрическая установка пикапа будет представлена двумя электромоторами, расположенными на каждой оси и обеспечивающие полный привод.

Армия и оружие Американский конгрессмен обвинил военных в сокрытии сведений об НЛО ИА «Ореанда-Новости» Газета Politico сообщила, что член комитета по национальной безопасности Палаты представителей США, представитель Республиканской партии Марк Уокер обвинил командование Военно-морских сил (ВМС) страны в сокрытии сведений о контактах с неопознанными летающими объектами (НЛО).

Общество Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей Пассажиры московского метро и Московского центрального кольца (МЦК) за два прошедших месяца оставили на станциях и в вагонах поездов почти 1,9 тысячи различных предметов, большая часть из которых – зонты, рюкзаки и сумки с вещами, отметили в информационном центре.

Футбол Гильерме откровенно рассказал о своей ошибке в матче с Шотландией Понимаем, что должны взять очки. Победа над Шотландией для нас была важна. Это была игра за шесть очков, как говорил Черчесов.

Теннис Андрееску обыграла Уильямс в финале US Open Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла американку Серену Уильямс в финале US Open и стала победительницей турнира.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Культура Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.