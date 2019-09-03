Происшествия
REGNUMСпасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам. Об этом журналистам сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии». Лётчик вернётся к полётам на текущей неделе, пояснили в авиакомпании.
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Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости 18:43
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В России готовы изменить правила выборов в Госдуму
Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
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Светлана Захарова стала балериной года по версии «Позитано»
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Общество
В Москве почтили память жертв террористического акта в Беслане
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о происхождении своего электрического автомобиля Tesla.
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Общество
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Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на торжественном открытии выставки "Улица Дальнего Востока" рассказал, что она призвана показать потенциал региона и достижения в его развитии.
РИА Новости 03:11
Происшествия
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
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Car.ru 20:21
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Два криминальных авторитета задержаны в Дагестане
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