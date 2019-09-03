Происшествия

REGNUMREGNUMСпасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам

Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам. Об этом журналистам сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии». Лётчик вернётся к полётам на текущей неделе, пояснили в авиакомпании.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:27, Вашингтон
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