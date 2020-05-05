Происшествия
РИА НовостиКомандир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего. По его словам, причиной аварии стало несоответствие нормам летной годности.
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с чего всё началось
5 мая 2019 года из Шереметьево в Мурманск вылетел самолет Sukhoi Superjet. Почти сразу в борт попала молния, отключился автопилот, и экипаж принял решение вернуться. Самолет совершил аварийную посадку и загорелся, погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.Lenta.ruвчера в 17:03
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Общество
Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
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Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
Общество
В Псковской области пообещали ввести перчаточный режим
В Псковской области в ближайшее время будут обновлены документы об ограничительных мерах, касающихся ситуации с COVID-19.
Российская газета 11:13
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Общество
Названа стоимость масок и перчаток в московском метро
Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Здоровье
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса
Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
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В Сочи на кладбище произошло смертельное ДТП
Ночью на улице Армянской Хостинского района Сочи на территории Барановского кладбища произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.
Российская газета 07:53
Происшествия
В Петербурге задержали жаривших шашлыки в центре города мужчин
Полицейские провели проверку после появления в социальных сетях ролика, в котором было показано, как двое мужчин установили мангал на Сенной площади и жарили шашлыки.
РБК 14:01
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
Свердловский губернатор объяснил, когда снимут ограничения с медучреждений
Один из пользователей обратился в чиновнику с просьбой снять запреты, связанные с работой медучреждений и ряда других организаций.
REGNUM 12:29
Авто
В Германии продают Lada Niva за 2,4 млн рублей, которой нет в России
Самая дорогая версия создана на базе Lada Niva Bronto.
Российская газета 05:31
Технологии
Конференция разработчиков Apple WWDC 2020 начнётся 22 июня
Сегодня Apple объявила, что ее всемирная конференция разработчиков WWDC состоится 22 июня 2020 года.
ITZine.ru 12:48
Общество
Школы в Мурманской области могут обнести колючей проволокой
Минстрой Мурманской области решил обнести все школы региона оградой из колючей проволоки.
Северпост 06:48
Технологии
Microsoft инвестирует $1 млрд в цифровую трансформацию Польши
Компания Microsoft планирует инвестировать миллиард долларов в цифровую трансформацию Польши, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 10:53
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Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
Общество
Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков
Врач Семен Гальперин предположил, что калининградские медики могли оказаться не довольны условиями работы.
ФАН вчера в 22:44
Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар
Крупный пожар в Железнодорожном районе Самары удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 10:45
Общество
Минобороны назвало число случаев заболевания военных коронавирусом
Ранее сообщалось о 1384 случаях инфицирования коронавирусом среди российских военных.
RT на русском 13:28
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек
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Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
За месяц режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, перестали поддерживать 15% россиян.
РБК 12:04
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
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Соболенко опубликовала откровенное фото в день рождения
Bookmaker-ratings.ru 04:14
Общество
Вопрос о снятии ограничительных мер в Татарстане оставили открытым
Чаще всего вопросы касались снятия ограничительных мер, на которые Патяшина ответила, что послабления будут с 12 мая.
Новый Век 07:20
Армия и оружие
Military Watch: Россия помогла Китаю обойти США в области одномоторных истребителей
По мнению обозревателя Military Watch, сравнение J-10C и F-16V может дать ценное представление о состоянии китайской и американской военных авиаций, а также позволяет понять, которая будет преобладать как в потенциальном конфликте, так и на экспортных рынках.
ПолитРоссия 03 мая в 09:39
Общество
ФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам пересматривать экономически обоснованные тарифы перевозок.
РБК 09:15
Происшествия
В Прикамье подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 мая, референс-центр подтвердил еще 18 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
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