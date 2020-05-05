Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиКомандир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего. По его словам, причиной аварии стало несоответствие нормам летной годности.
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с чего всё началось

Год назад в Шереметьево сгорел Superjet, погиб 41 человек. Пилот впервые рассказывает о трагедии

5 мая 2019 года из Шереметьево в Мурманск вылетел самолет Sukhoi Superjet. Почти сразу в борт попала молния, отключился автопилот, и экипаж принял решение вернуться. Самолет совершил аварийную посадку и загорелся, погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.
Lenta.ruвчера в 17:03

Подробнее о событии

Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ100 впервые изложил свою версию трагедии

Ведомости12:56

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал свою версию трагедии

РИА Новости09:07

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet раскрыл причину трагедии. Его первое интервью

URA.Ruвчера в 19:24

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 впервые сообщил свою версию аварии

РБК03:57

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 рассказал подробности трагедии

Коммерсантъ02:58

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet попросил прощения

Lenta.ru01:32

Пилот разбившегося год назад SSJ-100 выдвинул свою версию катастрофы

ТАСС04:40
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:19, Ашберн
Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
3K
Общество

В Псковской области пообещали ввести перчаточный режим

В Псковской области в ближайшее время будут обновлены документы об ограничительных мерах, касающихся ситуации с COVID-19.
Российская газета 11:13
10
Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Общество

Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
1,1K
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
1,7K
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Здоровье

Объяснена низкая смертность в России от коронавируса

Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
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Происшествия

В Сочи на кладбище произошло смертельное ДТП

Ночью на улице Армянской Хостинского района Сочи на территории Барановского кладбища произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.
Российская газета 07:53
18
Происшествия

В Петербурге задержали жаривших шашлыки в центре города мужчин

Полицейские провели проверку после появления в социальных сетях ролика, в котором было показано, как двое мужчин установили мангал на Сенной площади и жарили шашлыки.
РБК 14:01
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,6K
Общество

Свердловский губернатор объяснил, когда снимут ограничения с медучреждений

Один из пользователей обратился в чиновнику с просьбой снять запреты, связанные с работой медучреждений и ряда других организаций.
REGNUM 12:29
76
Авто

В Германии продают Lada Niva за 2,4 млн рублей, которой нет в России

Самая дорогая версия создана на базе Lada Niva Bronto.
Российская газета 05:31
4
Технологии

Конференция разработчиков Apple WWDC 2020 начнётся 22 июня

Сегодня Apple объявила, что ее всемирная конференция разработчиков WWDC состоится 22 июня 2020 года.
ITZine.ru 12:48
Общество

Школы в Мурманской области могут обнести колючей проволокой

Минстрой Мурманской области решил обнести все школы региона оградой из колючей проволоки.
Северпост 06:48
55
Технологии

Microsoft инвестирует $1 млрд в цифровую трансформацию Польши

Компания Microsoft планирует инвестировать миллиард долларов в цифровую трансформацию Польши, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 10:53
2
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
554
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
9
Общество

Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков

Врач Семен Гальперин предположил, что калининградские медики могли оказаться не довольны условиями работы.
ФАН вчера в 22:44
3
Происшествия

В Самаре локализовали крупный пожар

Крупный пожар в Железнодорожном районе Самары удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 10:45
21
Общество

Минобороны назвало число случаев заболевания военных коронавирусом

Ранее сообщалось о 1384 случаях инфицирования коронавирусом среди российских военных.
RT на русском 13:28
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,5 млн, умерли более 243 тыс. человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Rambler News Service 14:11
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

За месяц режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, перестали поддерживать 15% россиян.
РБК 12:04
242
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
1K
Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
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Теннис

Соболенко опубликовала откровенное фото в день рождения

Bookmaker-ratings.ru 04:14
Общество

Вопрос о снятии ограничительных мер в Татарстане оставили открытым

Чаще всего вопросы касались снятия ограничительных мер, на которые Патяшина ответила, что послабления будут с 12 мая.
Новый Век 07:20
20
Армия и оружие

Military Watch: Россия помогла Китаю обойти США в области одномоторных истребителей

По мнению обозревателя Military Watch, сравнение J-10C и F-16V может дать ценное представление о состоянии китайской и американской военных авиаций, а также позволяет понять, которая будет преобладать как в потенциальном конфликте, так и на экспортных рынках.
ПолитРоссия 03 мая в 09:39
5
Общество

ФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам пересматривать экономически обоснованные тарифы перевозок.
РБК 09:15
39
Происшествия

В Прикамье подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 мая, референс-центр подтвердил еще 18 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 04:19
18
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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