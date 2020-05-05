Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиКомандир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего. По его словам, причиной аварии стало несоответствие нормам летной годности.
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с чего всё началось

Год назад в Шереметьево сгорел Superjet, погиб 41 человек. Пилот впервые рассказывает о трагедии

5 мая 2019 года из Шереметьево в Мурманск вылетел самолет Sukhoi Superjet. Почти сразу в борт попала молния, отключился автопилот, и экипаж принял решение вернуться. Самолет совершил аварийную посадку и загорелся, погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.
Lenta.ruвчера в 17:03

Подробнее о событии

Экс-конструктор «Сухого» раскрыл, как узнать виновных в крушении Superjet в Шереметьево. Суть эксперимента

URA.Ru09:41

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 рассказал подробности трагедии

Коммерсантъ02:58

Пилот разбившегося год назад SSJ-100 выдвинул свою версию катастрофы

ТАСС04:40

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 впервые сообщил свою версию аварии

РБК03:57

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал свою версию трагедии

РИА Новости09:07

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 назвал причину крушения самолета

Московский Комсомолец04:12

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet попросил прощения

Lenta.ru01:32
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:16, Ашберн
Шоу-бизнес

Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью

RuNews24.ru 05:25
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Политика

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России.
BFM.ru 02:16
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Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
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Здоровье

Китайские ученые призвали Италию до августа не ослаблять карантин

Китайские ученые призывают власти Италии не ослаблять карантинные меры в мае и ждать, когда эпидемия действительно пойдет на спад.
ИА Красная Весна 09:15
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала, как поддерживает красоту дома

Снимок, выложенный Собчак в Instagram, сопровождает подпись о том, что выбирая главное для женщины между умом и харизмой, звезда предпочитает красоту.
Вечерняя Москва вчера в 20:13
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Общество

Эксперты связали незапланированные траты россиян с усталостью от изоляции

Аналитики считают, что снижение заинтересованности в обучении и участии в онлайн-конференциях может быть связано с майскими праздниками, в которые люди традиционно планируют отдыхать.
РБК 10:31
Общество

Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом

Советник ВОЗ подчеркнул, что преимущества иных жестких мер, в том числе и закрытия границ, в борьбе с вирусом не очевидны.
ТАСС 08:54
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Экономика

Аргентина вступила в решающий этап реструктуризации госдолга

Аргентина в мае вошла в решающий период процесса реструктуризации долга, когда должно определиться, придется ли ей объявлять дефолт в третий раз за два десятилетия, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 09:36
Происшествия

Пять частных домов загорелись в Самаре

В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 10:50
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Игры

Microsoft покажет свои игры для Xbox Series X в июле

Игромания.ру 09:16
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Общество

В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро

Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить.
РИА Новости 07:11
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Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос вчера в 07:52
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Общество

Роддом №6 в Петербурге остановил приём пациенток из-за коронавируса

Как сообщает издание "Фонтанка", в роддоме №6 в Петербурге у одной из пациенток обнаружили коронавирус без клинических проявлений.
Питерские заметки 10:32
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Гаджеты

Xiaomi Mi 10 поступит в продажу без встроенной рекламы в MIUI

Актуальные Новости 04:55
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Единоборства

Тренер Тайсона: «Майк бьет так, как парни в 21-22 года»

Рафаэль Кардейру, тренер экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона, поделился впечатлениями от работы с Тайсоном в тренировочном лагере.
Sports.ru 04:10
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
1,6K
Технологии

Apple и Google не смогут отслеживать местоположение людей

Сотрудники корпораций Google и Apple создали приложение по отслеживанию контактов с носителями COVID-19.
Экономика сегодня 05:46
29
Общество

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
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Игры

Для Mortal Kombat 11 выпустят сюжетное DLC — в нём появится Шанг Цунг

Бразильский твиттер PlayStation опубликовал 40-секундный тизер неанонсированного сюжетного дополнения для Mortal Kombat 11, которое «продолжит сагу».
Игромания.ру 08:48
Хоккей

Денисенко подписал трехлетний контракт с «Флоридой»

Официальный сайт клуба НХЛ Флорида Пантерз сообщил о заключении контракта с 19-летним российским форвардом Григорием Денисенко.
Советский спорт 11:07
Здоровье

В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
6,3K
Армия и оружие

Китай вслед за Россией и США приготовился к созданию ядерной триады

Ядерное оружие КНР сможет запускать с воздуха уже в 2020 году.
Цензуры.Нет 10:13
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Политика

Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы.
РБК 07:25
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Экономика

СМИ: Большинство системообразующих компаний России связаны с олигархами и госструктурами

Активисты волонтерского проекта RAVEN проанализировали позднеапрельскую редакцию списка системообразующих предприятий России и выяснили, кого преимущественно собираются спасать власти.
Росбалт вчера в 20:34
7
Шоу-бизнес

Рудковская рассказала об извинениях от написавших про ее сына статью

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на своей странице в Instagram раскритиковала портал Star Hit, написавший про психическое расстройство их сына Александра.
Lenta.ru 03:45
20
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
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Общество

Свердловский губернатор объяснил мягкость к нарушителям самоизоляции

Екатеринбург, 3 мая 2020, 07:53 — REGNUM В Свердловской области стараются наказывать только злостных нарушителей режима самоизоляции и других требований, направленных против распространения COVID-19.
REGNUM 03 мая в 00:53
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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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