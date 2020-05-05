5 мая 2019 года из Шереметьево в Мурманск вылетел самолет Sukhoi Superjet. Почти сразу в борт попала молния, отключился автопилот, и экипаж принял решение вернуться. Самолет совершил аварийную посадку и загорелся, погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.

с чего всё началось

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего. По его словам, причиной аварии стало несоответствие нормам летной годности.

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Общество В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот". 259

Общество Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов. 268

Единоборства Александр Емельяненко хотел бы провести боксерский поединок с Тайсоном Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что хотел бы провести бой против американского боксера Майка Тайсона.

Политика Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян. 18

Политика Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА». 588

Происшествия Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски. 19

Футбол Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о дружбе с нападающим "Сочи" Александром Кокориным, передает "Спорт-Экспресс".

Общество Власти Москвы назвали стоимость продающихся в метро масок и перчаток В московском метро 5 мая установят вендинговые аппараты с перчатками и медицинскими масками, которые будут стоить по 20 и 30 рублей соответственно. 1,3K

Наука Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии. 1,6K