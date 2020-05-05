Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиКомандир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего. По его словам, причиной аварии стало несоответствие нормам летной годности.
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с чего всё началось

Год назад в Шереметьево сгорел Superjet, погиб 41 человек. Пилот впервые рассказывает о трагедии

5 мая 2019 года из Шереметьево в Мурманск вылетел самолет Sukhoi Superjet. Почти сразу в борт попала молния, отключился автопилот, и экипаж принял решение вернуться. Самолет совершил аварийную посадку и загорелся, погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.
Lenta.ruвчера в 17:03

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Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ100 впервые изложил свою версию трагедии

Ведомости12:56

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал свою версию трагедии

РИА Новости09:07

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet раскрыл причину трагедии. Его первое интервью

URA.Ruвчера в 19:24

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 впервые сообщил свою версию аварии

РБК03:57

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 рассказал подробности трагедии

Коммерсантъ02:58

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet попросил прощения

Lenta.ru01:32

Пилот разбившегося год назад SSJ-100 выдвинул свою версию катастрофы

ТАСС04:40
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Происшествия

Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru 15:43
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Происшествия

В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб

В городе Шарджа в одноименном эмирате ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб.
Lenta.ru 15:45
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Армия и оружие

Military Watch: Китай с помощью России обошел США в области одномоторных истребителей

МонаВиста 14:18
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Политика

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Снятие властями района Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу стало проявлением глупости муниципальных политиков.
Вечерняя Москва 13:30
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM вчера в 02:26
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Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

ТАСС 02:56
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Космос

Ученые выяснили условие появления внеземных цивилизаций

Вечерняя Москва 03 мая в 10:36
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Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова доставлен в одну из больниц Москвы

Абулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, был доставлен спецборотом из Махачкалы в Москву.
Вести.Ru 07:01
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Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
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Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
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Единоборства

Александр Емельяненко хотел бы провести боксерский поединок с Тайсоном

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что хотел бы провести бой против американского боксера Майка Тайсона.
РИА Новости 14:58
Единоборства

Фергюсон сравнил Нурмагомедова и Гэтжи

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Шоу-бизнес

Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе

Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform 03:58
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Политика

Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием

Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
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Здоровье

Евгений Куйвашев рассказал о больничных для беременных и когда откроются детские сады

Одна из подписчиц попросила главу региона включить беременных и больных сахарным диабетом на инсулине в список лиц, которым обязаны дать больничный в период карантина.
Областная газета 01:05
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
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Происшествия

Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом

Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
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Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:38
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Футбол

Мамаев рассказал о дружбе с Кокориным

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о дружбе с нападающим "Сочи" Александром Кокориным, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 14:50
Общество

Власти Москвы назвали стоимость продающихся в метро масок и перчаток

В московском метро 5 мая установят вендинговые аппараты с перчатками и медицинскими масками, которые будут стоить по 20 и 30 рублей соответственно.
Известия 13:03
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Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
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Игры

Новый трейлер The Last of Us 2 выйдет 6 мая

Полноценный трейлер игры выйдет 6 мая в 17:00 мск.
Cyber.sports.ru 10:30
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Наука

Химики предложили эффективный и безвредный способ окрашивания волос

Ученые из Северо-Западного университета в США и Болонского университета в Италии открыли новый способ окраски волос.
Москва 24 вчера в 21:37
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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель.
Российская газета 10:26
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Происшествия

В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать

В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
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Общество

В Липецкой области вводят обязательный масочный режим

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение ввести обязательное ношение защитных масок в общественных местах из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.
Коммерсантъ 10:01
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Авто

Автомобилисты нашли замену Land Cruiser Prado — Haval H9

Одним из вариантов замены японского внедорожника может стать китайская модель Haval H9.
Car.ru вчера в 05:18
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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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