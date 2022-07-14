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Командир украинского нацбата рассказал, что его сослуживец убил пленного

Пленный командир украинской диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS» Александр Кравцов рассказал РИА Новости, что один из боевиков вооружённого формирования убил пленного, к которому остальные «относились нормально».
RT на русском
По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав Вооруженных сил Украины.
РИА Новости
Участники неонацистской группировки, сотрудничающие со следствием ДНР, рассказали, как и где убивали пленных.
RT на русском
Командир националистического батальона также попал в плен.
ФАН

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Командир нацбатальона «Медведи SS» рассказал, как сослуживец зарезал пленного
Вечерняя Москва22:41
РИА Новости: командир украинского нацбата рассказал, как сослуживец зарезал пленного
Московский Комсомолец22:01
Командир украинского нацбата «Медведи SS» Кравцов заявил, что его сослуживец убил пленного
Lenta.ru20:29
Командир украинского нацбата Кравцов рассказал, как боевики зарезали пленного ВС РФ
Главный региональный20:32
Командир нацбата «Медведей SS*» Кравцов рассказал об убийстве пленного сослуживцем
Общественная служба новостей20:32
РИА Новости: командир нацбатальона «Медведи SS» рассказал, как его сослуживец зарезал пленного
Комсомольская правда21:31
Командир нацбата «Медведи SS» Александр Кравцов рассказал о зарезавшем пленного сослуживце
РИА Новости20:05

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