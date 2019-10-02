с чего всё началось

Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте.

Шоу-бизнес Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.

Политика Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера» Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса.

Происшествия Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.

Политика Путин проведет посвященное здравоохранению заседание Госсовета Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в конце октября проведет заседание Госсовета и посвятит его здравоохранению.

Шоу-бизнес Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.

Политика Расследование против Burisma прекратили из-за США, заявил Шокин Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что расследование против компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, прекратили из-за США.

Экономика Цены на продукты вырастут на 3,5% к концу 2019 года Цены на продукты питания к конце 2019 года увеличатся на 3,5%. Об этом сообщают "Известия".

Общество Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».

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Экономика Пенсии россиян отберут на строительство дорог Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.

Хоккей Станет ли Овечкин лучшим снайпером. Главные интриги нового сезона НХЛ Выиграет ли Овечкин "Морис Ришар Трофи" За последние семь сезонов Александр Овечкин становился лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ шесть раз, не взяв приз только в 2017 году, когда его опередил капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби.

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Общество Уволенная на Урале из-за старых фотографий тренер пошла в суд В челябинском Магнитогорске бывшая тренер детского юношеского центра «Максимум» Екатерина Конопенко обратилась в суд за защитой своих прав.

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