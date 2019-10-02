Происшествия
Газета.RuПилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
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Следственный комитет предъявил обвинение Денису Евдокимову – командиру самолета SSJ100 «Аэрофлота», потерпевшему крушение в аэропорту «Шереметьево» в мае.Ведомости10:08
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