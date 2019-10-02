Происшествия
Газета.RuПилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
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Следственный комитет предъявил обвинение Денису Евдокимову – командиру самолета SSJ100 «Аэрофлота», потерпевшему крушение в аэропорту «Шереметьево» в мае.Ведомости10:08
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«Ливерпуль» победил «Зальцбург» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
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Трамп пообещал «поладить» с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
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«Барселона» вырвала победу у «Интера» благодаря дублю Суареса
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Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
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Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
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RT на русском 09:30
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США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС
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В Москве женщина умерла после пластики груди
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Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.
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Сын Бари Алибасова получил результат ДНК-теста
StarHit.ru 12:00
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Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время 12:49
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Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Транспорт
ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду
В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:24
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В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Комсомольская правда 12:42
Политика
«Извращенцев повыбирали»: Депутат мастурбировал прямо на заседании Рады
«Извращенцев повыбирали»; «То он эспандер положил в карман и качнул»; «Больные люди»; «Ну наконец-то хоть один человек в Верховной раде Украины занимается действительно нужным делом», — комментируют пользователи соцсетей действия Кивы.
Rusvesna.su 14:40
Политика
Матвиенко: вопрос о присоединении Узбекистана к ЕАЭС прорабатывается
Парламентская газета 03:24
Транспорт
Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" – планируется открыть 3 октября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 02:00
Общество
Гороскоп 3 октября: Овны влюбятся, у Водолеев внутренние разногласия
Все проблемы второй половины дня связаны с детьми, творчеством и личным успехом.
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Политика
Меркель заявила, что санкции с России снимать пока рано
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписания «формулы Штайнмайера» недостаточно, чтобы снять с России введенные ранее санкции.
Суть событий 12:06
Политика
Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера»
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Lenta.ru 15:50
Политика
Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании Киевом «формулы Штайнмайера»
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Происшествия
Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми
В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Газета.Ru вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Гуф признался Собчак, что употребляет наркотики
Гуф признался на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», что курит «травку».
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Происшествия
В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога
В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
Известия 14:03
Происшествия
В редакции газеты «Черновик» при обысках изъяли системные блоки
Журналисты сообщили об обысках 2 октября утром.
Интерфакс 12:17