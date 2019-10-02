с чего всё началось

Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.

Происшествия В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.

Политика Трамп пообещал «поладить» с Россией Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".

Футбол «Барселона» вырвала победу у «Интера» благодаря дублю Суареса Каталонская "Барселона" обыграла миланский "Интер" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Кино Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены» В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».

Спорт Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.

Здоровье Онкологи центра Блохина составили график увольнений Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.

Политика Путин уволит главного инспектора МВД Президент России Владимир Путин уволит пять генералов, занимающих высшие должности в силовых органах, и двух региональных прокуроров.

Политика США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".

Культура Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов» Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.

Политика Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.

Шоу-бизнес Мария Миронова стала мамой в 46 лет Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.

Транспорт ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".

Политика «Извращенцев повыбирали»: Депутат мастурбировал прямо на заседании Рады «Извращенцев повыбирали»; «То он эспандер положил в карман и качнул»; «Больные люди»; «Ну наконец-то хоть один человек в Верховной раде Украины занимается действительно нужным делом», — комментируют пользователи соцсетей действия Кивы.

Транспорт Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" – планируется открыть 3 октября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Политика Меркель заявила, что санкции с России снимать пока рано Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписания «формулы Штайнмайера» недостаточно, чтобы снять с России введенные ранее санкции.

Политика Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера» Сразу в нескольких городах Украины прошли акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает портал «Обозреватель».

Политика Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании Киевом «формулы Штайнмайера» Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выступили с совместным заявлением в связи с подписанием Киевом «формулы Штайнмайера», которая предполагает предоставление Донбассу особого статуса.

Происшествия Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.