с чего всё началось

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Космос Американцы испытали водно-плазменный двигатель Американская компания Momentus провела испытания компонентов своего космического аппарата Vigoride, среди которых и водно-плазменный двигатель.

Наука Источниками пластиковых отходов в Южной Атлантике оказались корабли Половина попадающих в Южную Атлантику пластиковых бутылок приходится на Китай.

Общество Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота» Красочная упаковка средства для прочистки труб «Крот» вводит в заблуждение, так как похожа на упаковку сока, заявил музыкальный продюсер Бари Алибасов, подавший иск против торговой сети «Ашан» и производителя средства после отравления им. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.

Экономика Минтруд рассказал об индексации пенсий в 2020 году Страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года, что выше уровня ожидаемой инфляции 2019 года в 3,8%, сообщает пресс-служба Минтруда в понедельник, 30 сентября.

Политика В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.

Происшествия Суд арестовал замгендиректора «Аэрофлота» Александрова Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 ноября заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова по правовым и имущественным вопросам в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Футбол Головин рассказал о преимуществах чемпионата Франции Полузащитник "Монако" Александр Головин поведал о сильных сторонах Лиги 1. Об этом он рассказал в интервью клубной пресс-службе.

Политика Посол США назвал причину отмены встречи Путина и Трампа Американский посол Джон Хантсман, который уходит в отставку с 3 сентября, рассказал, почему не состоялась встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в 2018 году.

Политика Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.

Политика Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.

Политика Путин проведет посвященное здравоохранению заседание Госсовета Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в конце октября проведет заседание Госсовета и посвятит его здравоохранению.

Авто Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia Немецкий концерн решил сделать глубокую дифференциацию своих брендов, переведя Skoda в бюджетный сегмент, а машины Seat станут более эмоциональными.

Армия и оружие КНДР подтвердила успешный запуск нового типа ракеты с подводной лодки "Академия оборонной науки Корейской Народно-Демократической Республики успешно провела испытательный пуск нового типа баллистических ракет подводных лодок Pukguksong-3 в водах залива Вонсан Восточно-Корейского моря в среду утром", - говорится в сообщении агентства.

Политика ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов» ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.

Экономика Клиенты Сбербанка попали на черный рынок Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.

Наука Женский оргазм появился в процессе эволюции К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.

Политика МИД Британии приветствовал подписание «формулы Штайнмайера» МИД Британии приветствует подписание "формулы Штайнмайера" и заявления Москвы и Киева, свидетельствующие о стремлении к достижению мира в Донбассе, говорится в заявлении ведомства.

Гаджеты Huawei Mate 30 лишили возможности установить сервисы Google Предполагается, что сайт закрыли по просьбе Huawei, так как скачиваемые приложения для установки основных приложений от Google, нарушает безопасность используемой версии Android на Mate 30.

Шоу-бизнес СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».

Шоу-бизнес Пугачева сделала замечание «уничижающемуся» Билану Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, он снова попросил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.

Футбол Отец Дзагоева признался, что отговорил сына от перехода в «Тоттенхэм» Елибзар Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, рассказал, что его сын мог перейти в «Тоттенхэм», но он его отговорил.

Экономика BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).

Здоровье В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.

Экономика Россиянам объяснили, зачем повысили пенсионный возраст Россиянам объяснили смысл повышения пенсионного возраста в России.