Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксКомандиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
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с чего всё началось
Следственный комитет предъявил
 обвинение Денису Евдокимову – командиру самолета SSJ100 «Аэрофлота», потерпевшему крушение в аэропорту «Шереметьево» в мае.
Ведомости10:08

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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ100 предъявили обвинение

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ТАСС12:00

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ предъявили обвинение

РЕН ТВ07:44
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