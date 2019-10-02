Происшествия
ИнтерфаксКомандиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
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с чего всё началось
Следственный комитет предъявил обвинение Денису Евдокимову – командиру самолета SSJ100 «Аэрофлота», потерпевшему крушение в аэропорту «Шереметьево» в мае.Ведомости10:08
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Президент Финляндии Саули Ниинисте обратился к главе Соединенных Штатов Дональду Трампу с призывом продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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