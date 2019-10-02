с чего всё началось

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

Музыка Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала» Чаще всего россияне искали песню «Плакала» украинской группы Kazka. В статистику вошли запросы с 27 сентября 2018 по 27 сентября 2019 года.

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Политика Союз журналистов Москвы ответил на жалобу о побоях на курсах репортеров Во вторник Павлов на своей странице в Facebook сообщил, что во время курсов «Бастион» подвергся «побоям и самым разнообразным издевательствам и унижениям».

Происшествия Замглавы «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве Заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

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Футбол Данилин продлил контракт со «Спартаком» после получения тяжелой травмы Полузащитник «Спартака-2» Максим Данилин продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано на четыре года.

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Технологии Российских операторов 5G переведут на отечественные серверы Согласно «дорожной карте», в 2021 году сети 5G должны быть установлены, как минимум в 5 городах-миллионниках, а до 2024 года — в 10.

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