Происшествия
ИнтерфаксКомандиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Вечером 5 мая выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.
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Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
Чаще всего россияне искали песню «Плакала» украинской группы Kazka. В статистику вошли запросы с 27 сентября 2018 по 27 сентября 2019 года.
RuNews24.ru 01:23
Хоккей
ЦСКА обыграл «Спартак» в рамках КХЛ со счетом 9:3
Матч очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился победой ЦСКА над «Спартаком».
Национальная служба новостей вчера в 15:22
Политика
Говорить о снятии санкций с России рано, заявила Меркель
В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги встречи контактной группы в Минске.
РИА Новости 10:19
Здоровье
Врачи из онкоцентра Блохина заявили о существовании графика увольнений
Заместитель директора Института детской онкологии Михаил Рыков подтвердил РБК, что Варфоломеева заставляла врачей писать заявления об увольнении.
РБК 10:28
Политика
Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа.
РИА Новости 08:53
Культура
Регина Тодоренко получила ТЭФИ как лучшая ведущая утренней программы
Регина Тодоренко получила ТЭФИ как лучшая ведущая утренней программы Стоит отметить, что на мероприятии Регина Тодоренко появилась без своего мужа Влада Топалова.
Вокруг ТВ 07:10
Политика
Союз журналистов Москвы ответил на жалобу о побоях на курсах репортеров
Во вторник Павлов на своей странице в Facebook сообщил, что во время курсов «Бастион» подвергся «побоям и самым разнообразным издевательствам и унижениям».
РБК 09:44
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Forbes 04:47
Политика
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Футбол
Данилин продлил контракт со «Спартаком» после получения тяжелой травмы
Полузащитник «Спартака-2» Максим Данилин продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано на четыре года.
Спорт-Экспресс 09:35
Транспорт
ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду
В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:24
Игры
Call of Duty Mobile вышла на iOS и Android
News.ru вчера в 02:29
Политика
Борис Джонсон пообещал направить ЕС предложения по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение нескольких дней правительство направит в Брюссель пакет предложений по изменению соглашения о Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 14:11
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма вчера в 02:09
Политика
Европа пригрозила сразу ответить США на начало торговой войны
Ранее источники указывали, что организация признает Евросоюз виновным в предоставлении преференций для Airbus, что даст право США ввести пошлины на товары из Европы.
Lenta.ru 10:09
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Экономика
Венесуэла расплатилась с Россией по долгу в рублях
Венесуэла провела платеж по долгу перед Москвой. При этом Минфин, который сообщил об этом, не уточнил точную сумму платежа.
Московский Комсомолец вчера в 12:09
Футбол
«Зенит» пропустил 7 голов от «Бенфики» в матче Юношеской лиги УЕФА
В матче 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА встречались молодежные составы «Зенита» и «Бенфики».
Евро-футбол.ру 09:05
Космос
«Роскосмос» сократит вдвое число пилотируемых запусков к МКС
Политика Сегодня 30 сентября в 19:51
Армия и оружие
Пентагон провел пуск межконтинентальной баллистической ракеты
Министерство обороны США провело в среду четвертый с начала года пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем.
ТАСС 09:09
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Технологии
Российских операторов 5G переведут на отечественные серверы
Согласно «дорожной карте», в 2021 году сети 5G должны быть установлены, как минимум в 5 городах-миллионниках, а до 2024 года — в 10.
Live24 03:58
Экономика
Путин рассказал о работе России в сфере СПГ
Россия разрабатывает ресурсную базу Арктики с учетом спроса на сжиженный природный газ в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:11
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Общество
На Россию надвигается ураган «Мортимер»
Национальная служба новостей вчера в 12:15