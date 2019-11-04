с чего всё началось

Разведение сил и средств в окрестностях населенного пункта Петровское начнется 8 ноября при условии, что сохранится решим тишины и не будет обстрелов. С таким заявлением выступил командующий карательной операцией Киева в Донбассе, генерал-лейтенант Кравченко.

Политика Стало известно будущее Украины без транзита российского газа Юрий Витренко, занимающий пост исполнительного директора «Нафтогаза», заявил о том, что запуск трубопровода «Северный потока – 2» ознаменует прекращение транзита газа через украинскую территорию.

Политика США ввели новые санкции против Ирана Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.

Гаджеты Apple отключит от интернета старые iPhone Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Футбол Руководитель VAR прокомментировал нарушение Азмуна на Облякове Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России Леонид Калошин высказался о моменте с фолом нападающего «Зенита» Сердара Азмуна на полузащитнике ЦСКА Иване Облякове.

Экономика Кому пригодится пенсионный план После пяти-шести волн пенсионных реформ многие уже не верят в то, что если будешь платить всю жизнь государству, то в ответ в старшем возрасте получишь достойную пенсию.

Общество Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.