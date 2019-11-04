Армия и оружие
ИА НовороссияКомандование ВСУ назвало дату разведения сил в районе Петровского
Разведение сил и средств в окрестностях населенного пункта Петровское начнется 8 ноября при условии, что сохранится решим тишины и не будет обстрелов. С таким заявлением выступил командующий карательной операцией Киева в Донбассе, генерал-лейтенант Кравченко.
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с чего всё началось
«Мы уже предоставили письмо в ОБСЕ, седьмого приступаем, восьмого фактически разводимся, если не будет нарушения режима тишины»,— заявил господин Кравченко (цитата по «Интерфакс-Украина»).Коммерсантъ10:38
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