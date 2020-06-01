Армия и оружие
Shraibikus NewsКомандование ВВС США подтвердило отработку ракетного удара по Крыму
Как сообщает командование, появление в небе над Черным морем двух американских стратегических ядерных бомбардировщиков B-1B Lancer обусловлено отработкой ударов ракетами большой дальности, предназначенными для поражения морских целей.
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Командование USAF в Европе озвучило причины полётов американских бомбардировщиков возле Украины и Крыма
ИА Новороссия01 июня в 13:38
Во время миссии над Черным морем бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer тестировали ракету AGR-158C LRASM
Российский Диалогвчера в 00:05
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Происшествия
Создатель бренда «Довгань» объявлен в международный розыск
Следствие объявило в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
RT на русском 04:51
Космос
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа 01 июня в 14:09
Общество
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
Общество
Выплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить
Выплаты российским малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут быть увеличены.
Петрозаводск говорит вчера в 08:22
Технологии
Instagram запустил в России новую функцию
РИА Новости 05:24
Общество
В ВОЗ зафиксировали снижение индекса коронавируса по России и Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила, что в стране и, в частности, в столице наблюдается «хорошее, хотя медленное» снижение индекса коронавируса COVID-19.
Московский Комсомолец 04:52
Армия и оружие
Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы
В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
Общество
Торбинский сравнил полицейских в России и США
Торбинский является воспитанником "Спартака", за который отыграл с 2002 по 2007 год.
RT на русском 01:43
Общество
В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения
В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Технологии
Safari в iOS 14 получит встроенный переводчик
Ранняя сборка iOS 14 дала понять, что Safari будет иметь такую функцию перевода, встроенную в мобильный веб-браузер.
ITZine.ru 04:36
Политика
Пушков заявил о внутреннем расколе США
Пушков заявил в СМИ о внутреннем расколе США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:04
Общество
Аккаунт воронежского губернатора в Instagram заблокировали
Instagram заблокировал аккаунт губернатора Воронежской области Александра Гусева.
De Facto 03:56
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в Российской венчурной компании
После обысков, по некоторым данным, Александру Повалко предстоит допрос в следственном департаменте (СД) МВД.
Коммерсантъ 05:13
Путешествия
Названа цена отдыха на российских курортах после пандемии коронавируса
Стоимость отдыха на российских курортах не будет повышаться после пандемии коронавируса и останется на прошлогоднем уровне.
Lenta.ru 03:58
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Резко похудевший Боярский попросил фанатов о помощи
Известный по роли бравого д'Артаньяна Боярский обеспокоил поклонников своим внешним видом.
Народные новости 03:27
Игры
PlayStation запускает новую распродажу «Время играть 2020»
Ежегодная распродажа PlayStation «Время играть» стартует 3 июня, и продлится 15 дней: до 17 июня в онлайн-магазине PS Store будут доступны скидки на хиты для PlayStation 4 и подписку PlayStation Plus, а в фирменном онлайн-магазине Sony и магазинах партнеров скидки на консоли, геймпады и гаджеты.
Srnsk 01 июня в 14:24
Кино
Умерла актриса из «Санта-Барбары» Пегги Поуп
Российская газета 04:27
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Политика
Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности
Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
Происшествия
В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц
Вести.Ru вчера в 14:52
Музыка
Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн
Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb вчера в 19:56
Политика
В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM вчера в 04:37
Армия и оружие
В Киеве заявили, что украинский военный был задержан в Крыму незаконно
Украинская сторона назвала задержание своего военного Евгения Добринского в Крыму российскими пограничниками "исчезновением" и считает эти действия незаконными.
ТАСС вчера в 16:23
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Lenta.ru 05:45