Армия и оружие

Shraibikus NewsShraibikus NewsКомандование ВВС США подтвердило отработку ракетного удара по Крыму

Как сообщает командование, появление в небе над Черным морем двух американских стратегических ядерных бомбардировщиков B-1B Lancer обусловлено отработкой ударов ракетами большой дальности, предназначенными для поражения морских целей.
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Командование USAF в Европе озвучило причины полётов американских бомбардировщиков возле Украины и Крыма

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В США подтвердили отработку ракетного удара по Крыму

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Командование ВВС США подтвердило отработку ракетного удара по Крыму

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Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

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Выплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить

Выплаты российским малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут быть увеличены.
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Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы

В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
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Торбинский сравнил полицейских в России и США

Торбинский является воспитанником "Спартака", за который отыграл с 2002 по 2007 год.
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В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения

В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
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Safari в iOS 14 получит встроенный переводчик

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Пушков заявил о внутреннем расколе США

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Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
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После обысков, по некоторым данным, Александру Повалко предстоит допрос в следственном департаменте (СД) МВД.
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Названа цена отдыха на российских курортах после пандемии коронавируса

Стоимость отдыха на российских курортах не будет повышаться после пандемии коронавируса и останется на прошлогоднем уровне.
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Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
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Известный по роли бравого д'Артаньяна Боярский обеспокоил поклонников своим внешним видом.
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Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
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Армия Хафтара попала в засаду у Триполи

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