Армия и оружие

Shraibikus NewsShraibikus NewsКомандование ВВС США подтвердило отработку ракетного удара по Крыму

Как сообщает командование, появление в небе над Черным морем двух американских стратегических ядерных бомбардировщиков B-1B Lancer обусловлено отработкой ударов ракетами большой дальности, предназначенными для поражения морских целей.
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