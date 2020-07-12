Политика
Свободная ПрессаКоманду Фургала обвинили в организации массовых протестов
Третий день в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре проходят массовые акции в поддержку губернатора Сергея Фургала, который был арестован по обвинению в организации двух убийств 15-летней давности. В первый день на улицы Хабаровская вышли по разным данным от 15 до 35 тысяч человек.
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Арест хабаровского губернатора привел к массовым протестам. Как Кремль будет их тушить?
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 21:30, Ашберн
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