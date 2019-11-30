Политика

РИА НовостиРИА НовостиКомандующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»

"Президент Франции Эммануэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом, и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским ВМС", - цитирует посла пресс-служба. По словам Воронченко, эта награда является "оценкой деятельности всех Военно-морских сил ВС Украины".
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Франция вручила главе украинских ВМС орден «За заслуги»

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Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»

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Командующего ВМС Украины наградили французским орденом

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Французский орден «За заслуги» вручили командующему ВМС Украины в Одессе

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В матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле победил «Брайтон».
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Названы сроки поступления в регионы незарегистрированных в РФ лекарств

Поступление в регионы второй очереди незарегистрированных в России лекарств ожидается в I квартале 2020 года.
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Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы

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