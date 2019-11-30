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РИА НовостиКомандующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»
"Президент Франции Эммануэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом, и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским ВМС", - цитирует посла пресс-служба. По словам Воронченко, эта награда является "оценкой деятельности всех Военно-морских сил ВС Украины".
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