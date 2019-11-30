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News.ruКомандующего ВМС Украины наградили французским орденом
Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко награждён национальным французским орденом «За заслуги». Об этом пресс-служба ВМС Украины сообщила в своём Facebook. По её данным, церемония награждения прошла в Одессе на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot.
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