Армия и оружие

News.ruNews.ruКомандующего ВМС Украины наградили французским орденом

Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко награждён национальным французским орденом «За заслуги». Об этом пресс-служба ВМС Украины сообщила в своём Facebook. По её данным, церемония награждения прошла в Одессе на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot.
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Французский орден «За заслуги» вручили командующему ВМС Украины в Одессе

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Командующий ВМС Украины получил французский орден «За заслуги»

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Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»

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Командующий ВМС Украины получил французский орден «За заслуги»

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Командующий ВМС Украины награжден французским орденом «За заслуги»

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