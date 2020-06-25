Общество

Газета.RuГазета.RuКомандующий Балтфлотом наградил потерявшую туфлю участницу парада

Командующий Балтийском флотом Александр Носатов поощрил девушку, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не нарушила строй. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя флота Романа Мартова.
Читать в источнике
Комментировать5,1K
с чего всё началось

Командующий Балтфлотом после парада: Найдите мне ту девушку, что потеряла туфлю, но не сбила строй – поощрю!

Все прошло по плану: по площади Победы, чеканя шаг, прошли 2 тысячи военнослужащих, проехало 75 единиц техники, в небе пролетели 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота. Принимал парад Победы командующий дважды Краснознаменным Балтийским флотом, адмирал Александр Носатов.
КП - Калининградвчера в 05:44

Подробнее о событии

Командующий Балтфлотом поощрил военнослужащую, потерявшую туфлю во время парада

ТАСС07:50

Появилось видео награждения участницы парада в Калининграде, которая потеряла туфельку

Каскад10:02

Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде рассказала, как попала на флот

Клопс09:50

Появилось видео награждения потерявшей туфлю на параде девушки

РИА Новости14:32

Калининградская Золушка рассказала о пути к службе на флоте

Известия09:23

«Мне на ногу наступила сослуживица»: девушка-мичман рассказала, как потеряла туфельку на параде

КП - Калининград09:12

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

РЕН ТВвчера в 22:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала, кто был инициатором их развода с Харламовым

Телеканал 360° 14:28
Происшествия

Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе

Известный мотоблогер Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 «Каспий», по дороге из Тамбова в Волгоград.
Lenta.ru 14:20
17
Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
655
Кино

«Не раз вернусь»: Генри Кавилл готов играть роль Супермена долгие годы

Киноафиша России 06:03
Шоу-бизнес

Константин Ивлев официально развелся с женой

Константин Ивлев наконец официально завершил бракоразводный процесс со своей супругой, в браке с которой он состоял порядка 23 лет.
Bimru.ru 11:24
5
Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
55
Гаджеты

Xiaomi выпустила оболочку MIUI 12 для смартфона Mi 10 Lite

Деловое.ТВ 08:01
16
Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания 14:46
321
Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

REGNUM 05:28
4,8K
Финансы

Экономист дал прогноз по курсу рубля на ближайшие месяцы

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин в беседе с "Российской газетой" дал прогноз по курсу рубля на ближайшие месяцы.
Газета.Ru 14:35
4
Происшествия

В Подмосковье утонули трое детей

В Солнечногорском районе Московской области утонули три ребенка, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 14:29
Технологии

Tele2 запустила тариф для геймеров

PenzaNews 08:28
8
Политика

Владимир Путин рассказал о противниках прямых выплат во время пандемии

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что у такой меры поддержки, как прямые выплаты, были противники.
Вести.Ru 14:25
1
Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
492
Общество

В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram

Американский суд обязал Telegram выплатить 1,224 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram в качестве неустойки за невыполненные перед ними обязательства.
Российская газета 14:56
26
Происшествия

Пассажирка вцепилась в руль такси из-за просьбы не курить в салоне

Московский Комсомолец 13:00
2
Происшествия

В Москве на полицейского, который не стал отправлять наряд к жертве домашнего насилия, завели дело о халатности

Позже стало известно, что мужчина избил свою жену до смерти. В пресс-службе ведомства сказали, что полицейского уволят со службы.
Эхо Москвы 14:33
11
Гаджеты

Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30
9
Общество

Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам

Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомости 12:58
354
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
2,1K
Шоу-бизнес

Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни.
РИА Новости 12:49
17
Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
224
Кино

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс возвращаются к съемкам новой «Матрицы»

Телепрограмма 08:11
Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

На параде Победы в Севастополе не было представляющих опасность для зрителей инцидентов.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:26
576
Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
128
Шоу-бизнес

Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд до 40 лет

Рейтинг самых успешных российских звезд в возрасте до 40 лет по версии Forbes второй год подряд занял спортсмен Хабиб Нурмагомедов.
ФАН 04:44
9
Происшествия

Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего, «чтобы им обеспечить достойную жизнь».
РБК 11:27
1K
Политика

Мосгоризбирком предостерёг от попыток проголосовать дважды

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что попытка проголосовать дважды по поправкам к Конституции будет считаться нарушением закона.
RT на русском 13:45
3
Происшествия

В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького

Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
REGNUM 11:23
22
Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
18
Как работают Яндекс.Новости?
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войнеБольше новостей по теме
Главное