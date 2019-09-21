Армия и оружие
Lenta.ruИран пригрозил сбивать беспилотники
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала Press TV.
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Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
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В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
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Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.
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ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
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Вакарчук объяснил, почему выбрал концерт, а не заседание в Раде
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Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
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RT на русском вчера в 20:10
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В сети появилось фото домашней формы «Барселоны» на следующий сезон
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На Международной космической станции (МКС) в конце сентября напечатают на 3D-биопринтере мышечные клетки кролика, коровы и рыбы.
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Происшествия
Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде
Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
Ведомости 03:14
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
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Октава оказалась культурным феноменом
Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.
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Кино
Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа
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Google сообщил о создании самого мощного в мире квантового компьютера
Американская компания Google сообщила, что ее инженерам удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер, который значительно превосходит по возможностям самые современные суперкомпьютеры.
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Энергетика
Миллер рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» в срок
«Газпром» не исключает, что газопровод «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию до конца года.
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Патент из Японии раскрывает разработку Mazda, шасси с космическим каркасом, которое потенциально могло бы стать основой будущего спортивного автомобиля с задним приводом, по слухам, долгожданный RX-9.
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В Рязанской области упал вертолетный беспилотник
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Форвард «Айнтрахта» Анте Ребич, выступающий за «Милан» на правах аренды, получил дисквалификацию на пять игр под эгидой УЕФА, рапортует FOX Sports.
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Летом 2019 года Северную Осетию посетил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
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Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
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В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
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Toyota продала 10 миллионов Land Cruiser
10 миллионов Land Cruisers, проданных за последние 68 лет, использовались на самых разных дорогах и внесли свой вклад в усовершенствование автомобилей Toyota.
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Олег Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября прошлого года и обещал поставить команде легендарный комбинационный футбол.
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РИА Новости вчера в 08:22
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Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории
Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, направленными во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале этого года, написал в твиттере журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт.
Интерфакс-Спорт вчера в 15:23
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Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ вчера в 09:24