Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани положит конец присутствию США в регионе.

Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани

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