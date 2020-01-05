Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиКомандующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани положит конец присутствию США в регионе.
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Касем Сулеймани
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Хоссейн Салами
Иранский военачальник
Иранский военачальник, бригадный генерал. Заместитель командующего Корпусом Стражей Исламской революции. Назначен на эту должность аятоллой Али Хаменеи в октябре 2009 г.
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