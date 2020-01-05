Армия и оружие
РИА НовостиКомандующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани положит конец присутствию США в регионе.
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Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Иркутской области
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В Киеве хозяйка нашла квартирантов мертвыми после Нового года
Тела двух девушек 2000 и 2003 года рождения, предположительно, нашли на балконе в шкафу. При этом у одной были связаны ноги.
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Жители Тюменской области активно участвуют в диспансеризации
Свыше 360 жителей Тюменской области прошли диспансеризацию взрослого населения за период с 1 января по 1 декабря 2019 года.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения вблизи своих баз в Ираке
Коалиция США подтвердила в заявлении, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу.
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Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
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Иранские военные корабли устроили погоню за американским авианосцем в Персидском заливе. Видео
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В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка
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Ученый назвала напиток, помогающий снизить давление
Доктор Энн Кивимяки рассказала, что брусничный сок помогает снизить повышенное давление. Об этом сообщает Medical Xpress.
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«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на российском рынке в 2020 году.
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Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров
Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
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Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс»
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Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
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Солнце максимально приблизилось к Земле
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В Минобороны Великобритании поддержали ликвидацию Сулеймани
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал ликвидацию американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.
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Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
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В екатеринбургском контактном зоопарке на девочку напал енот
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Сирийская армия обнаружила крупную сеть туннелей террористов в Идлибе
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Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса
На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
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Омский хор выступил на «Вечернем Урганте»
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Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
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На Венере впервые обнаружили действующие вулканы
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Савченко рассказала, как «гниет» Украина
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна РФ капитан канадцев пропустит финал МЧМ
Нападающий и капитан сборной Канады заставил говорить о себе после матча группового раунда, в котором его команда уступила 0:6. После того матча он единственным из канадцев не снял шлем во время исполнения гимна России, за что получил массу критики.
Политика
Пушков предложил США передать Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
Политика
Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани
Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
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Технологии 2020 года, которые ждет каждый россиянин
Дуров научит мир криптовалютам или разорится В 2020 году можно ожидать запуск TON (Telegram Open Network) Павла Дурова или любого другого криптовалютного решения, позволяющего анонимно, защищенно и быстро переводить деньги.
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LG покажет на CES 2020 восемь новых моделей 8K-телевизоров
Армия и оружие
В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
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В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".