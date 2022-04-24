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Командующий РВСН Каракаев заявил, что «Сармат» может нести несколько гиперзвуковых блоков

Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может нести несколько гиперзвуковых боевых блоков "Авангард", заявил
 командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости
20 апреля на космодроме Плесецк из шахтной установки был проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
RT на русском
«Сармат», как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.
Взгляд.ру
После завершения испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение и заменит ракеты "Воевода".
РИА Новости

Подробнее о событии

В РВСН заявили, что «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард»
ТК Звезда09:55
Командующий РВСН напомнил, что «Сармат» может быть оснащён гиперзвуковыми боевыми блоками
RT на русском09:09
Ракету «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми блоками «Авангард»
Интерфакс07:53
В РВСН заявили, что ракета «Сармат» может быть носителем нескольких гиперзвуковых блоков
ТАСС08:59
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Командующий РВСН Каракаев заявил, что «Сармат» может нести несколько гиперзвуковых блоков
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