РИА НовостиКомандующий РВСН Каракаев заявил, что «Сармат» может нести несколько гиперзвуковых блоковНовейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может нести несколько гиперзвуковых боевых блоков "Авангард", заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в эфире телеканала "Россия 1".РИА Новости20 апреля на космодроме Плесецк из шахтной установки был проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».RT на русском«Сармат», как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.Взгляд.руПосле завершения испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение и заменит ракеты "Воевода".РИА НовостиЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейREGNUMВоенное обозрениеРБКReadovka NewsРЕН ТВГазета.RuНародные новостиПрофильТК ЗвездаRB НовостиКомсомольская правдаФАНИзвестияRT на русскомНовые ИзвестияНовый ДеньПодробнее о событииВ РВСН заявили, что «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард»ТК Звезда09:55Командующий РВСН напомнил, что «Сармат» может быть оснащён гиперзвуковыми боевыми блокамиRT на русском09:09Ракету «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми блоками «Авангард»Интерфакс07:53В РВСН заявили, что ракета «Сармат» может быть носителем нескольких гиперзвуковых блоковТАСС08:59МО заявило о возможности оснащения «Сармата» гиперзвуковыми блокамиИзвестия08:11В Минобороны заявили, что «Сармат» могут оснащать гиперзвуковыми блоками «Авангард»РЕН ТВ07:57Командующий РВСН Каракаев заявил, что «Сармат» может нести несколько гиперзвуковых блоковРИА Новости09:04Показать ещёОценить958Поделиться