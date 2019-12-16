Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиРВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»

РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. РВСН 17 декабря отмечает 60 лет с момента своего создания.
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с чего всё началось

Ядерный щит высочайшей надёжности

Идёт подготовка к лётным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой «Сармат», постановка которого на боевое дежурство планируется в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.
Красная звезда16:04

Подробнее о событии

Военные назвали срок замены всех ракетных комплексов времен СССР

РБК21:05

В Алтайском крае на боевое дежурство заступил первый полк ПГРК «Ярс»

Известия21:00

Первый полк в Барнаульском соединении РВСН перевооружили на «Ярс»

РИА Новости17:06

Ракета «Сармат» получит перспективные гиперзвуковые боевые блоки нового поколения

ТАСС17:43

РВСН заменят все ракетные комплексы времен СССР к 2024 году

РЕН ТВ16:52

РВСН сообщили о начале подготовки к перевооружению на систему «Сармат»

RT на русском19:15

Ядерный щит высочайшей надёжности

Красная звезда16:04
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В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян

Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
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Столица поделится мусором с Калужской и Владимирской областями Впервые столичные власти раскрыли, в каких объемах и куда помимо Подмосковья поедет московский мусор.
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Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена

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В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
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Валерий Газзаев: «Ситуацию с ВАДА невозможно воспринимать иначе как политический заказ»

Итоги года в российском спорте подводит знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России, сейчас зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы РФ Валерий Газзаев.
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«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей

Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.
ТАСС 21:07
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Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
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Озил разозлился из-за замены в матче с «Манчестер Сити»

Игрок «Арсенала» Месут Озил довольно эмоционально отреагировал на свою замену в ходе матча 17-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».
Metaratings 14:17
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Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru 20:55
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Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе

Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
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Общество

Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году

Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.
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В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
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Клуб Бекхэма хочет купить двух игроков «Зенита»

Ранее ГЛАС сообщал о том, что клуб Бекхэма хочет купить обладателя Золотого мяча.
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Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.
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Экс-доцент СпбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой

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Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя

Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Газета.Ru 07:29
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Телеканал «Россия 1» вырезал слово «протесты» из песни «Би-2»

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В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

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Аналитик предсказал низкий спрос на будущий смартфон iPhone 12

Планируемый к выходу в 2020 году iPhone 12 рискует оказаться невостребованным даже среди постоянных пользователей продукции Apple, считает аналитик Джин Мюнстер.
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Вера Брежнева поделилась редкими фото подросшей дочери Сары

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Минфин запретит обналичивать замороженные пенсионные накопления

Проект новой накопительной пенсионной системы, получившей название гарантированный пенсионный план (ГПП), после завершения публичного обсуждения будет скорректирован.
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Актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала «Сваты»

Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Зрители смогут увидеть его в седьмом сезоне.
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Бывшая жена Александра Цекало тайно вышла замуж

Виктория Галушко, бывшая жена Александра Цекало, после расставания с продюсером не раскрывала подробностей своей личной жизни, предпочитая молчать, не публиковать фотографии и практически не появляться на светских мероприятиях.
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Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай перенесли на полгода

Строящийся железнодорожный мост Нижнеленинское (РФ) - Тунцзян (КНР) через реку Амур будет частично перепроектирован, что привело к сдвигу сроков сдачи на полгода, сообщил журналистам вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев после церемонии представления врио губернатора Еврейской автономной области в понедельник.
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Теофимо Лопес в титульном поединке нокаутировал Ричарда Комми

В титульном поединке Теофимо Лопес предсказуемо нокаутировал действующего чемпиона Ричарда Комми.
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В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

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14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
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