Идёт подготовка к лётным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой «Сармат», постановка которого на боевое дежурство планируется в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

с чего всё началось

РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. РВСН 17 декабря отмечает 60 лет с момента своего создания.

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»

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