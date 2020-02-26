с чего всё началось

Главнокомандующий военном-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что за последние шесть лет Россия нарастила боевой потенциал Черноморского флота. Он также отметил, что в настоящее время по всему Крыму наблюдается мощный авиационный компонент.

Политика В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию Выбор 22 апреля в качестве даты проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил Дмитрий Песков.

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Музыка Панайотова назвали представителем России на «Евровидении» Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", передает "Стархит" со ссылкой на собственный источник.

Политика Поклонская высказалась об инциденте на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала решение телеведущего Владимира Соловьева выгнать из студии своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Футбол «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» в Лиге чемпионов Если вы на 100% уверены в успехе "Манчестер Сити" - вспомните прошлогоднюю серию 1/8 финала "Реал" - "Аякс", освежите в воспоминаниях три победы "галактикос" в Лиге чемпионов при Зидане и пересмотрите свои взгляды.

Политика Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.

Общество Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Общество Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.

Экономика Ипотечникам могут разрешить самостоятельно продавать залоговое жилье Депутат Госдумы Ирина Яровая внесла в парламент предложение разрешить ипотечникам самостоятельно продавать квартиры, если они не могут расплатиться по кредиту.

Происшествия Тюменского стрелка Шамсутдинова отказались признавать потерпевшим Следствие отказалось признавать тюменца Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев под Читой, потерпевшим по уголовному делу о вымогательстве.

Общество Утечка: скриншоты Baldur’s Gate III За десяток часов до первого показа геймплея Baldur's Gate III в сети появились первые скриншоты игры.

Общество Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.