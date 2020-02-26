Армия и оружие

ФАНФАНКомандующий ВМС Украины пожаловался на усиление Черноморского флота РФ

Главнокомандующий военном-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что за последние шесть лет Россия нарастила боевой потенциал Черноморского флота. Он также отметил, что в настоящее время по всему Крыму наблюдается мощный авиационный компонент.
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с чего всё началось
Воронченко заявил
, что вместо 29 кораблей, которые находились в Крыму в 2014 году, на полуотсрове дислоцированы уже 42 судна, причем 12 из них являются носителями ракетного оружия.
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