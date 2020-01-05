Армия и оружие
РИА НовостиКомандующий иранской армией усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Ранее Трамп обещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Угрозы прозвучали после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
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США не осмелятся нанести удары по 52 объектам в Иране, о которых говорил американский президент Дональд Трамп, заявил командующий Вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави.РИА Новости03:40
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