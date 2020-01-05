Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиКомандующий иранской армией усомнился в словах Трампа о 52 ударах

Ранее Трамп обещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Угрозы прозвучали после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
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с чего всё началось

Командующий иранской армией усомнился в словах Трампа о 52 ударах

США не осмелятся нанести удары по 52 объектам в Иране, о которых говорил американский президент Дональд Трамп, заявил командующий Вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави.
РИА Новости03:40

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Командующий армией Ирана усомнился в наличии у США смелости начать войну

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Командующий армией Ирана сомневается в готовности США нанести удары по иранским объектам

Коммерсантъ04:44

Командующий иранской армией усомнился в словах Трампа о 52 ударах

РИА Новости03:40

Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах

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В Иране отреагировали на угрозы США атаковать 52 объекта

Московский Комсомолец03:56

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Тегеран оценил заявление Трампа о «быстром и сильном ударе» по Ирану

RT на русском04:27
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Политика

Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
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СМИ узнали об отдыхе Зеленского в Омане

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Омский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» на «Вечернем Урганте»

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В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
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Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу

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В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
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Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст»

"Ну что сказать, невооруженным глазом видно, что ребята постарались", - начал было Юрий за здравие.
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Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Газета.Ru вчера в 15:40
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
РБК вчера в 21:05
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
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Продюсер «Ведьмака» признался, что создатели наделали много ошибок

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Физики построили тепловой квантовый двигатель

Физикам удалось построить тепловой квантовый двигатель, коэффициент полезного действия которого приближен к максимально возможному значению для данного типа устройств.
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Зинченко забил второй гол за «Манчестер Сити»

Игровой снаряд задел защитника гостей и оказался в сетке. Для Зинченко этот гол стал вторым в футболке «Манчестер Сити».
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В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками

Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
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Клебо выиграл спринт на «Тур де Ски», Устюгов и Большунов в тройке

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Авто

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Экономисты заявили о возможном росте цен на овощи и хлеб в 2020 году

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Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
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Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами

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Известный в прошлом датский футболист Йон-Даль Томассон назначен на должность главного тренера шведского клуба «Мальме».
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На морском пути в Сирию сломался десантный корабль «Орск»

Речь идет о большом десантном корабле «Орск» Черноморского флота РФ.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Абдулрахим Мусави
Иранский военачальник
Иранский военачальник, бригадный генерал. С сентября 2005 г. - Начальник штаба регулярной армии Вооружённых сил Ирана.
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