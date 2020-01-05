Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuКомандующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах

Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам. "Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в ходе возможного конфликта в будущем", - подчеркнул Мусави.
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с чего всё началось

В Тегеране ответили на угрозы США нанести удары по 52 объектам в Иране

США не осмелятся нанести удары по 52 объектам в Иране, о которых говорил американский президент Дональд Трамп, заявил командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави.
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В Тегеране ответили на угрозы Трампа нанести удары по Ирану

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Командующий армией Ирана сомневается в готовности США нанести удары по иранским объектам

Коммерсантъ04:44

В Тегеране ответили на угрозы США нанести удары по 52 объектам в Иране

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Сайт призывной службы США рухнул после убийства Сулеймани Вашингтоном

Сайт призывной службы США Selective Service System рухнул в связи с сообщениями от Третьей мировой войне, возникших на фоне убийства Вашингтоном иранского генерала Касема Сулеймани.
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Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
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Названы способы зимой ускорить прогрев машины

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Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
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Американская актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой в 2020 году.
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Физикам удалось построить тепловой квантовый двигатель, коэффициент полезного действия которого приближен к максимально возможному значению для данного типа устройств.
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Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
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Касем Сулеймани
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Абдулрахим Мусави
Иранский военачальник
Иранский военачальник, бригадный генерал. С сентября 2005 г. - Начальник штаба регулярной армии Вооружённых сил Ирана.
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