Армия и оружие
Газета.RuКомандующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам. "Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в ходе возможного конфликта в будущем", - подчеркнул Мусави.
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с чего всё началось
США не осмелятся нанести удары по 52 объектам в Иране, о которых говорил американский президент Дональд Трамп, заявил командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави.РИА Новости03:40
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