Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в ходе возможного конфликта в будущем.

Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам. "Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в ходе возможного конфликта в будущем", - подчеркнул Мусави.

Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах

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