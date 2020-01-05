Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuКомандующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах

Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам. "Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в ходе возможного конфликта в будущем", - подчеркнул Мусави.
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Абдулрахим Мусави
Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в ходе возможного конфликта в будущем.
— Абдулрахим Мусави, иранский военачальникГазета.Ru 03:59

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