Армия и оружие
Pravda.RuВ Иране ответили на слова Трампа о 52 ударах
Командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави прокомментировал информацию о том, что США может в случае ощутимой угрозы нанести 52 удара по наземным целям на территории страны. Ранее стало известно, что приказ об ударах может отдать президент США Дональд Трамп.
Читать в источнике
с чего всё началось
США не осмелятся нанести удары по 52 объектам в Иране, о которых говорил американский президент Дональд Трамп, заявил командующий Вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави.РИА Новости03:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:47, Ашберн
Хоккей
Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России
Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Хоккей
Шведский хоккеист осудил поцелуй герба российским форвардом
Спорт
Российский лыжник Большунов выиграл «Тур де Ски»
Александр Большунов, лыжник из России, принимавший участие в многодневке "Тур де Ски" - 2020, стал победителем турнира.
Политика
Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Авто
Составлен топ-5 новых автомобилей дешевле полумиллиона рублей
В России в 2020 году самым дешевым новым автомобилем стал седан Lada Granta. Его можно приобрести всего за 455 тысяч 900 рублей.
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала, как выпила духи
Телеведущая Дана Борисова рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи.
Кино
В седьмом сезоне «Сватов» появится новый детский персонаж
Общество
Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
Политика
Журналист из Екатеринбурга Юрий Изотов обратился к властям Грузии с просьбой предоставить ему политическое убежище
Изотов покинул Россию в 2016 году, опасаясь преследования за участие в антивоенных акциях в Киеве. Власти Украины в убежище ему отказали.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Армия и оружие
Еще более тысячи сирийских боевиков прибыли в Ливию
Более тысячи сирийских боевиков при поддержке Турции переправлены в ливийский Триполи.
Здоровье
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Человечество стоит на пороге массового голода — рост численности населения в разы превышает возможности промышленности нарастить производство мясных продуктов, а это значит, что им нужна замена.
Гаджеты
Nokia возродит очередной ретро-телефон в январе
На своей странице в Twitter директор по продуктам компании HMD Юхо Сарвикас написал, что бренд Nokia намерен возродить очередной ретро-телефон.
Космос
Наша Солнечная система, возможно, захватила «чужие» кометы
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь
Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Кино
Время похорон
Своей всепоглощающей жадностью Дисней не только убивает знаковую вселенную, но и ставит её поклонников в неловкое положение.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка
47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году
«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на рынке России в 2020 году.
Наука
Построена модель взаимодействия лекарств с человеческим организмом
Ученые из Университета Миннесоты создали математический алгоритм, который моделирует ключевые параметры, влияющие на взаимодействия между молекулами, имеющими несколько сайтов связывания.
Общество
Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество
Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Футбол
«Динамо» интересуется форвардом сборной Хорватии
Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мисло Оршичу, сообщает Sportske Novosti.
Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии
Политика
Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»
Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
Общество
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Происшествия
Украинские военные подорвались на собственной мине
Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.
Энергетика
Возобновлена прокачка нефти из России в Белоруссию
Прокачка нефти из России в Белоруссию возобновлена, сообщил представитель концерна "Белнефтехим".
Теннис
Медведев принес России победу над США в матче ATP Cup
Первая ракетка России Даниил Медведев принес России ключевое очко в копилку сборной страны в матче против США.