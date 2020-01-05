Армия и оружие

Pravda.RuPravda.RuВ Иране ответили на слова Трампа о 52 ударах

Командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави прокомментировал информацию о том, что США может в случае ощутимой угрозы нанести 52 удара по наземным целям на территории страны. Ранее стало известно, что приказ об ударах может отдать президент США Дональд Трамп.
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Командующий иранской армией усомнился в словах Трампа о 52 ударах

США не осмелятся нанести удары по 52 объектам в Иране, о которых говорил американский президент Дональд Трамп, заявил командующий Вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави.
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Абдулрахим Мусави
Иранский военачальник
Иранский военачальник, бригадный генерал. С сентября 2005 г. - Начальник штаба регулярной армии Вооружённых сил Ирана.
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