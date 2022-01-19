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Командующий силами ОДКБ Сердюков объявил о завершении миссии миротворцев в Казахстане

Российский контингент миротворческих сил ОДКБ завершил свою миссию в Казахстане и покинул республику.
BFM.ru
Уточняется, что ранее самолетами военно-транспортной авиации России домой вернулись миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Белоруссия, Республики Таджикистан.
РИА Новости
Миротворцы из Киргизской Республики вернулись домой, совершив марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением.
РИА Новости
После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки.
ТАСС

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