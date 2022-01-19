Столкновения между сторонниками экс-президента Украины Петра Порошенко и сотрудниками правоохранительных органов произошли в среду у здания Печерского районного суда Киева, где ожидается оглашение решения об избрании меры пресечения бывшему главе государства по делу о государственной измене.
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского не верят в возможное вторжение России на территорию страны и находятся в шоке от двуличия Байдена, сообщает издание «Cтрана.ua» со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах.