Коронавирус
ТАСС СпортКоманды АПЛ не поддержали предложение доиграть сезон в Китае
По информации источника, президент одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) предложил завершить оставшуюся часть первенства в Китае. Однако никто из руководителей других команд его идею не поддержал. Ранее сообщалось, что руководство лиги рассматривает несколько вариантов продолжения сезона.
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Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Политика
В Башкирии продлили режим самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
Политика
США надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия скоро достигнут соглашения по объемам добычи нефти.
Политика
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Здоровье
Андрей Бочаров: «Мы работаем на упреждение»
На совещании с руководителями больниц и профильных ведомств Андрей Бочаров поставил дополнительные задачи по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
В Приморье умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай смерти пациента от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, зафиксировали в Приморском крае.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Армия и оружие
В небе над Крымом проходит двустороннее учение сил авиации и ПВО
Общество
В Свердловской области ужесточили режим самоизоляции
Ранее сообщалось, в Свердловской области введен режим полной самоизоляции.
Гаджеты
Беспроводные наушники Xiaomi Mi Air 2S TWS работают 24 часа без подзарядки
Компания Xiaomi сегодня официально анонсировала новые полностью беспроводные наушники Xiaomi Mi Air 2S TWS, которые характеризуются выдающимся временем работы без подзарядки.
Общество
В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом
«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
Общество
Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в период с 4 по 30 апреля с сохранением заработный платы.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общество
Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Экономика
В Татарстане падает рынок вторичной недвижимости
По словам Савельева, сегодня многие компании, специализирующиеся на работе на рынке вторичной недвижимости, закрыты на карантин, а продление режима самоизоляции грозит им банкротством.
Политика
США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи
«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
Общество
Власти уточнили ограничения по передвижению москвичей
Собянин уточнил, что пропуска для передвижения по городу вводить пока не будут, власти не видят в этом необходимости.
Общество
В Челябинской области режим всеобщей самоизоляции продлят до 19 апреля
Режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Челябинской области продлят до 19 апреля.
Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Общество
В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса
Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Украинцев возмутил подарок итальянских поваров для российских врачей
Жителей Украины возмутило, что итальянские повара в качестве благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом приготовили российским медикам борщ.
Общество
Российским вузам рекомендовали возобновить обучение с 6 апреля
Российское Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить обучение с 6 апреля. Сделать это можно дистанционно, отметили в ведомстве.
Общество
Глава Краснодара рассказал, как оформить спецпропуск на машину
Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, как оформить специальный пропуск, необходимый для поездок по территории города во время карантина.
Шоу-бизнес
Степаненко считает, что Петросян еще к ней вернется
По словам Жорина, Елена Степаненко живет с уверенностью, что Петросян еще к ней вернется, именно поэтому и хочет получить большую часть совместно нажитого имущества.
Здоровье
Психиатр Минздрава перечислил способы пережить стресс от самоизоляции
Из-за распространения коронавируса и вынужденной самоизоляции многие испытывают тревогу и объяснимый стресс.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Кино