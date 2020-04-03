Коронавирус

ТАСС СпортТАСС СпортКоманды АПЛ не поддержали предложение доиграть сезон в Китае

По информации источника, президент одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) предложил завершить оставшуюся часть первенства в Китае. Однако никто из руководителей других команд его идею не поддержал. Ранее сообщалось, что руководство лиги рассматривает несколько вариантов продолжения сезона.
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СМИ узнали об отказе клубов АПЛ доигрывать сезон в Китае

РБК02:35

Клубы АПЛ не поддержали идею доиграть чемпионат в Китае

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Один из клубов АПЛ предложил доиграть сезон в Китае

Sport24.ruвчера в 18:01
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:52, Ашберн
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