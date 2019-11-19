Завершился отборочный турнир в группе D. Путевки в финальную стадию завоевали сборные Швейцарии и Дании. Датчане станут соперниками российской сборной на первенстве континента. Сборная Ирландии могла рассчитывать на второе место при условии победы над датчанами у себя в Дублине.

Команды Швейцарии и Дании отобрались на Евро-2020

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