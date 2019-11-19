Футбол

Вести.RuВести.RuКоманды Швейцарии и Дании отобрались на Евро-2020

Завершился отборочный турнир в группе D. Путевки в финальную стадию завоевали сборные Швейцарии и Дании. Датчане станут соперниками российской сборной на первенстве континента. Сборная Ирландии могла рассчитывать на второе место при условии победы над датчанами у себя в Дублине.
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Розыгрыш оставшихся путевок на Евро, матчи соперника «Локомотива» и лидера бундеслиги. Эксклюзивно на Matchtv.ru

Матч ТВвчера в 13:00

👏Швейцария и Дания вышли на Евро-2020

Sports.ru16:39

Дания — на Евро. К разочарованию России

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Италия – Армения – 9:1, Испания – Румыния – 5:0, гранды беспощадны

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Италия размазала Армению, Пукки обогнал Дзюбу. Главное о матчах понедельника

Sport24.ru17:19

Отборочный турнир чемпионата Европы-2020

Коммерсантъвчера в 17:47

Швейцария и Дания вышли на Евро-2020

Sportbox.RU16:56
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Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
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