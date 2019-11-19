Футбол
Вести.RuКоманды Швейцарии и Дании отобрались на Евро-2020
Завершился отборочный турнир в группе D. Путевки в финальную стадию завоевали сборные Швейцарии и Дании. Датчане станут соперниками российской сборной на первенстве континента. Сборная Ирландии могла рассчитывать на второе место при условии победы над датчанами у себя в Дублине.
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Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Политика
В России передали задержанные в Керченском проливе корабли Украине
Завершился процесс передачи Украине задержанных в 2018 году в Керченском проливе кораблей.
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Стало известно, о чем дети чаще всего просят Деда Мороза в письмах
В пресс-службе Деда Мороза рассказали, о чем чаще всего просят дети в своих новогодних письмах.
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Глава МИД Германии отменил поездку на линию разграничения в Донбассе
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.
Кино
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Общество
Озвучено, кому полагается прибавка к пенсии в размере 10 700 рублей
Руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов напомнил, кому из пенсионеров полагается крупная прибавка к страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.
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Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11
Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Общество
Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами
Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
Армия и оружие
День ракетных войск и артиллерии отмечается в России
Вечером 21 ноября московское радио передало экстренное сообщение Совинформбюро, в котором говорилось об успешном наступлении советских войск.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Армия и оружие
В Сирии попытались сжечь российский патруль
Политика
Почему Зеленский хуже Порошенко, рассказали на Украине
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала, чем президент Украины Владимир Зеленский хуже экс-лидера страны Петра Порошенко.
Хоккей
Гол Овечкина внес вклад в итоговый успех «Вашингтона» в матче НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" на своем льду принимал "Анахайм Дакс".
Фигурное катание
Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры
Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
Общество
За неделю из России сбежали два высокопоставленных таможенника
Замначальника Северо-Западной таможни Максим Мамчур тайно покинул Россию, пишет "Фонтанка". 14 ноября он не вышел на работу.
Шоу-бизнес
В сети появилось фото певицы МакSим без фильтров и фотошопа
Лицо певицы было одутловатым и опухшим, что вновь спровоцировало слухи о её болезни и приеме гормональных препаратов.
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Происшествия
Академик Асеев назвал «дурью» обыски в сибирском отделении РАН
По данным следствия, в 2014 году Скубневский, будучи управляющим делами Сибирского отделения РАН, в нарушении действующего законодательства и порядка предоставления служебных помещений, заключил с председателем президиума СО РАН Александром Асеевым на безвозмездной основе договор служебного найма коттеджа.
Футбол
Дзюба хочет забить сборной Сан-Марино семь голов
Артём хочет Кержакова обогнать, в шутку сказал: «Я семь забью, и до свидания», — цитирует Зобнина ТАСС.
Политика
«Ждем ответы на многие вопросы»: Спикер Рады о «нормандской» встрече
«Нормандская» встреча, намеченная на 9 декабря, сможет дать ответы на многие вопросы, которые сегодня существуют в украинском обществе, и в частности — по особому статусу Донбасса.
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Политика
В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе
Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.