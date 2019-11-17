Футбол
Sportbox.RUШвейцария и Дания вышли на Евро-2020
Сборная Дании в Дублине сыграла вничью с Ирландией (1:1). Гости ушли от поражения в концовке матча. Швейцария заняла первое место в группе D. Дания стала второй. Обе сборные квалифицировались в финальную часть Евро-2020.
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