Сборная Дании в Дублине сыграла вничью с Ирландией (1:1). Гости ушли от поражения в концовке матча. Швейцария заняла первое место в группе D. Дания стала второй. Обе сборные квалифицировались в финальную часть Евро-2020.

Швейцария и Дания вышли на Евро-2020

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