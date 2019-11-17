Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUШвейцария и Дания вышли на Евро-2020

Сборная Дании в Дублине сыграла вничью с Ирландией (1:1). Гости ушли от поражения в концовке матча. Швейцария заняла первое место в группе D. Дания стала второй. Обе сборные квалифицировались в финальную часть Евро-2020.
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Розыгрыш оставшихся путевок на Евро, матчи соперника «Локомотива» и лидера бундеслиги. Эксклюзивно на Matchtv.ru

Матч ТВ17 ноября в 13:00

Ирландия — Дания: кому нужны очки?

Все про Спорт ру17 ноября в 12:13

👏Швейцария и Дания вышли на Евро-2020

Sports.ruвчера в 16:39

Ирландия - Дания. Прогноз и ставка на матч 10-го тура отбора к Евро-2020

ODDS.ru17 ноября в 20:10

Дания — на Евро. К разочарованию России

Спорт-Экспрессвчера в 17:30

Италия – Армения – 9:1, Испания – Румыния – 5:0, гранды беспощадны

Чемпионатвчера в 17:10

Италия размазала Армению, Пукки обогнал Дзюбу. Главное о матчах понедельника

Sport24.ruвчера в 17:19
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Политика

В Кремле ответили об отдельной встрече Путина с Зеленским в Париже

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина ответил на вопрос, может ли у главы государства в этот день состояться отдельная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РЕН ТВ 00:58
Происшествия

Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии

Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
Российская газета вчера в 21:33
Политика

Китайцы назвали четыре слабые стороны России

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.
Вести.Ru вчера в 02:10
Политика

Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко

Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.
Российская газета вчера в 23:50
Общество

В РЖД представили прототип новой плацкарты

RT на русском 00:26
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России

РИА Новости вчера в 23:05
Происшествия

В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья

Российская газета вчера в 02:55
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM вчера в 14:20
Общество

В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Lenta.ru 00:00
Общество

Стало известно, о чем дети чаще всего просят Деда Мороза в письмах

В пресс-службе Деда Мороза рассказали, о чем чаще всего просят дети в своих новогодних письмах.
Газета.Ru вчера в 23:09
Финансы

Направление движения рубля зависит от Минфина РФ

Максимальную роль в динамике рубля по дням может сыграть момент возобновления более ярко выраженной положительной динамики по индекса Мосбиржи и РТС, чего очевидно, стоит ожидать уже на этой неделе в ответ на достижение соответствующих новых пиков западными биржевыми площадками.
REGNUM вчера в 07:56
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
Технологии

Новосибирская компания придумала адресный перевод чаевых официантам

Созданный новосибирской компанией сервис 2tip начал работать в начале ноября, на его создание и разработку ушло более трех месяцев.
Деловой квартал (Новосибирск) 17 ноября в 23:59
Происшествия

В Челябинске горит компрессорный завод

REGNUM вчера в 23:08
Финансы

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 775 миллионов долларов

Россия в сентябре увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 775 миллионов долларов - до 10,075 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского Минфина.
РИА Новости 01:03
Авто

Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива

МедиаПоток вчера в 05:01
Технологии

Apple проведет презентацию 2 декабря

Apple анонсировала презентацию для СМИ, которая пройдет 2 декабря 2019 года в Нью-Йорке. Никто не думал, что она вообще будет.
The GEEK 00:41
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Единоборства

Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor 17 ноября в 18:26
Армия и оружие

ПВО Израиля перехватила четыре ракеты из Сирии

Телеканал 360° 00:42
Хоккей

НХЛ. Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Анахайм Дакс" стал автором одной из шайб столичных хоккеистов.
Вести.Ru 00:44
Авто

Бум электрокаров может уничтожить целую отрасль

Отрасль смазочных материалов, общемировой объем рынка которых составляет более 146 млрд долларов, может исчезнуть из-за роста производства электромобилей.
Автоновости дня вчера в 23:08
Общество

Правительство может увеличить в 6 раз субсидии институту Жириновского

Правительство в поправках к федеральному бюджету на 2020–2022 годы предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций почти в шесть раз.
Национальная служба новостей вчера в 23:44
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 16 ноября в 05:29
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность вчера в 03:29
Авто

Hyundai выпустила бюджетную альтернативу Hyundai Solaris

Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.
Автоновости дня вчера в 08:30
Армия и оружие

Шойгу поздравил военнослужащих с Днём ракетных войск и артиллерии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября.
REGNUM вчера в 17:19
Космос

Ученые обнаружили увеличение кислорода в атмосфере Марса

Уже много лет ученые изучают красную планету и считают ее аналогом Земли, так как именно эта планета наиболее близка к условиям земной жизни.
SM News вчера в 07:59
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