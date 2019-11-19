Соперниками российских футболистов на Чемпионате Европы-2020 в группе «B» станет национальная сборная Дании. Это выяснилось после матча датчан и ирландцев, закончившийся со счетом 1:1.

Российские футболисты сыграют со сборной Дании в одной группе ЧЕ-2020

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Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.

Футбол Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020 Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.

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Происшествия В Воронеже двух мужчин убило упавшими со стройки кирпичами Двое мужчин во вторник погибли в Воронеже после того, как на них с 13-го этажа упали кирпичи, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.