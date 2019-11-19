Футбол
Капитал страныРоссийские футболисты сыграют со сборной Дании в одной группе ЧЕ-2020
Соперниками российских футболистов на Чемпионате Европы-2020 в группе «B» станет национальная сборная Дании. Это выяснилось после матча датчан и ирландцев, закончившийся со счетом 1:1.
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Общество
Обязательный ЕГЭ по истории могут ввести в ряде регионов в 2022 году
Обязательный единый госэкзамен по отечественной истории может быть введен в нескольких пилотных регионах РФ в 2022 году, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Футбол
ЦСКА интересуется защитником «Торпедо»
ЦСКА интересуется 25-летним защитником «Торпедо» Сергеем Божиным.
Происшествия
Возбуждено дело против посадившей ребенка за руль матери
В отношении жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль автомобиля, возбуждено уголовное дело.
Кино
Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон
Amazon продлил еще не вышедший сериал "Властелин колец" на второй сезон, сообщает Variety.
Экономика
Глава ВТБ сообщил о мечте отказаться от непрофильных активов
Костин признался, что мечтает вообще освободиться от непрофильных активов, чтобы заниматься только банком.
Общество
Названы сроки появления первых электронных паспортов в России
Первые электронные паспорта размером с пластиковую банковскую карту изготовят в первой половине 2020 года.
Общество
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа
Заместитель генерального прокурора Швеции Ева-Мари Перссон заявила, что расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа прекращено.
Политика
Зеленский планирует обсудить на саммите в Париже возвращение Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи лидеров стран нормандского формата в Париже он намерен поднять вопрос возвращения под контроль Киева территорий самопровозглашённых республик Донбасса.
Авто
Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива
Не все модели автомобилей выгодные, поэтому был составлен рейтинг японских внедорожников, имеющих значительный расход топлива.
Фигурное катание
Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Политика
Кремль назвал абсурдными претензии Украины по газу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с переговорами по газу с Киевом.
Авто
Представлен электрический Ford Mustang Mach-E, и это кроссовер
Компания Ford сегодня представила весьма любопытный автомобиль. Называется он Mustang Mach-E, и это электрический автомобиль.
Политика
Украинцам могут разрешить менять отчество
В Верховную раду Украины внесен законопроект, согласно которому украинцы от 16 лет и старше смогут менять свое отчество, передает УНИАН.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Экономика
В Госдуму внесли проект о единой минимальной цене на сигареты
Законопроект, который вводит в законодательство понятие «единая минимальная цена табачной продукции» и устанавливает порядок её расчёта, внесён в Госдуму.
Происшествия
В Воронеже двух мужчин убило упавшими со стройки кирпичами
Двое мужчин во вторник погибли в Воронеже после того, как на них с 13-го этажа упали кирпичи, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Политика
Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск к 8 декабря
Международный суд ООН в Гааге потребовал от России до 8 декабря 2020 года подготовить документы в ответ на украинский иск.
Наука
Открыт новый вид акулы возрастом 91 миллион лет
Ученые предполагают, что новая акула, возможно, питалась более мелким видом Hybodont и, в свою очередь, была «свергнута» с пьедестала более крупным Squalicorax.
Кино
Сборы «Джокера» в мировом прокате превысили $1 млрд
Сборы фильма "Джокер" в мировом прокате превысили один миллиард долларов.
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Наука