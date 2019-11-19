Футбол

Капитал страныКапитал страныРоссийские футболисты сыграют со сборной Дании в одной группе ЧЕ-2020

Соперниками российских футболистов на Чемпионате Европы-2020 в группе «B» станет национальная сборная Дании. Это выяснилось после матча датчан и ирландцев, закончившийся со счетом 1:1.
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