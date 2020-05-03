Коронавирус
РИА НовостиКомаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом. Первым делом, по словам специалиста, он бы обзвонил коллег и предупредил о своем заболевании.
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Буду дома, буду смотреть кино, буду продолжать работать, буду слушать аудиокниги, буду монтировать видео, что у меня есть на компьютере. Сразу же дам команду и сам приму участие — наварю компотов, чаев и буду пить-пить-пить и кушать фрукты.
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Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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НАСА опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
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Руководитель исполкома "Единой России" в Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился новой коронавирусной инфекцией и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook глава республики Радий Хабиров.
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В России за сутки выявили 10 633 новых случая коронавируса, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
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Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.
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В Подмосковье загорелся склад подсолнечного масла
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