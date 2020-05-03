Коронавирус
РИА НовостиКомаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом. Первым делом, по словам специалиста, он бы обзвонил коллег и предупредил о своем заболевании.
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Буду дома, буду смотреть кино, буду продолжать работать, буду слушать аудиокниги, буду монтировать видео, что у меня есть на компьютере. Сразу же дам команду и сам приму участие — наварю компотов, чаев и буду пить-пить-пить и кушать фрукты.
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Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на квартиры в новостройках.
Коммерсантъ 30 апреля в 11:31
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни
Российская газета 06:39
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Футбол
Полузащитник ЦСКА Кучаев: в футбол попал случайно
Полузащитник московского ЦСКА и молодежной сборной России Константин Кучаев рассказал, что в футбол попал случайно.
РИА Новости 05:50
Общество
Карантинные меры в России предложили ужесточить
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов предложил ужесточить ограничительные меры в России.
Lenta.ru 06:31
Общество
Аксенов посетовал на большое число приезжих в Крым в период пандемии
Глава Крыма Сергей Аксенов признал, что в период распространения новой коронавирусной инфекции на полуостров продолжают приезжать туристы из других регионов России, которые размещаются в незарегистрированных частных миниотелях на побережье.
РИА Новости 04:57
Общество
МЧС рекомендует промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы
Как сообщает ТАСС, россиянам после возвращения домой рекомендуют вымыть обувь и поменять одежду.
Российская газета 04:43
Общество
Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов с коронавирусом
Временный госпиталь в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге принял на лечение первых пациентов - это 24 больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает администрация губернатора города.
РИА Новости 07:06
Общество
В Роспотребнадзоре назвали условие ослабления ограничений в России
Введенные в России ограничения, связанные с коронавирусом, могут быть ослаблены после 12 мая, если режим самоизоляции будет соблюдаться до этой даты.
Известия 07:00
Общество
Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции.
Комсомольская правда 01 мая в 07:08
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей
Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
Политика
Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать
Нужно будет по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений из-за коронавируса, детально проанализировать происходящее и заняться совершенствованием трудового законодательства, заявил в пятницу лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 01 мая в 08:15
Происшествия
В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом
В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 02:26
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Кабинет министров будет работать в штатном режиме, премьер продолжит связываться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи.
Замана 01 мая в 01:18
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 01 мая в 06:49
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Политика
Чехия планирует открыть границы с четырьмя соседними странами в июле
Чехия планирует в июле открыть границы с четырьмя соседними странами — Словакией, Австрией, Германией и Польшей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 18:20
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает маловероятным риск повторения итальянского сценария пандемии коронавируса в России.
РИА Новости 06:01
Общество
Вирусолог усомнился в правильности отказа Швеции от карантина
Выбранная шведскими властями стратегия отказа от жестких ограничений в период пандемии коронавируса может быть неверна, заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Экономика сегодня 06:21
Экономика
Миронов предложил отказаться от обязательного медстрахования
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил правительству ликвидировать Фонд обязательного медстрахования.
Компания 01 мая в 13:25
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди из скорых у больниц
Очереди из машин скорой помощи у медучреждений Петербурга, где принимают пациентов с COVID-19, связаны с новой схемой приема больных в стационары.
BFM.ru 01:48
Футбол
Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 01:19
Общество
797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 01 мая в 13:32
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Происшествия
Дочь пенсионера, брошенного с коронавирусом у подъезда, пожаловалась в СК
Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
Говорит Москва вчера в 11:25