Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКомаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом. Первым делом, по словам специалиста, он бы обзвонил коллег и предупредил о своем заболевании.
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Врач раскрыл алгоритм действий при симптомах коронавируса

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Доктор Комаровский рассказал, что сделал бы при симптомах коронавируса

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Доктор Комаровский рассказал, что сделает при симптомах COVID-19

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Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:17, Ашберн
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
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Общество

Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса

Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
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Политика

Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана

Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена Сената.
Коммерсантъ вчера в 13:56
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Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

РБК вчера в 21:25
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Политика

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
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Общество

В КНР за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом

Пекин, 3 мая 2020, 09:40 — REGNUM В Китае за последние сутки выявлено всего два случая заражения коронавирусом, сообщили 3 мая в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.
REGNUM 02:40
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
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Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
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Общество

Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции

Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова.
Политическая Экспертиза 01 мая в 10:19
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Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
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Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
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Общество

В Свердловской области за сутки выявили 75 случаев коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию подтвердили у 75 человек.
Уральский меридиан 03:33
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
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Общество

Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок

Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня.
Вести.Ru 03:55
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Здоровье

У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие

MOS.news вчера в 07:12
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Политика

Шредер выступил за отмену санкций против России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
Российская газета 04:07
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Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

На утро 1 мая в России выявлено 7 933 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах России.
Piter.tv 01 мая в 03:32
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС вчера в 13:24
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Шоу-бизнес

Башаров встретился с биологическим отцом в студии НТВ

Марат Башаров всего один раз разговаривал со своим биологическим отцом. Это произошло, когда будущий артист еще был студентом.
НТВ вчера в 15:40
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Армия и оружие

Российские военные преградили путь американцам в Сирии

Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 11:55
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Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
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Армия и оружие

На границе Южной и Северной Кореи произошла стрельба

Коммерсантъ вчера в 23:21
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Происшествия

В Челябинской области от коронавируса умер врач

Российская газета 02:50
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Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди из скорых у больниц

BFM.ru 01:48
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Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России

По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК вчера в 06:42
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Шоу-бизнес

Андрей Макаревич женился в четвертый раз

BFM.ru вчера в 06:12
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Комаровский Евгений Олегович
Врач
Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий. Ведущий телепередачи «Школа доктора Комаровского».
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