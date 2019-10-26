Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о советском политическом, государственном, военном и партийном деятеле и руководителе СССР с 1924 до 1953 года Иосифе Сталине.

с чего всё началось

Сталин — культовый вождь. Это всем понятно. Но я не историк, чтобы давать подробные оценки.

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождем. Об этом сообщает "Чемпионат.com". По словам 32-летнего футболиста, Сталин оставил неоднозначное впечатление в истории страны, но при этом являлся культовой личностью.

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