Футбол

Газета.RuГазета.RuКомбаров назвал Сталина культовым вождем

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождем. Об этом сообщает "Чемпионат.com". По словам 32-летнего футболиста, Сталин оставил неоднозначное впечатление в истории страны, но при этом являлся культовой личностью.
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Дмитрий Комбаров
Сталин — культовый вождь. Это всем понятно. Но я не историк, чтобы давать подробные оценки.
— Дмитрий Комбаров, российский футболистURA.Ru 00:05
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