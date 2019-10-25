Футбол
Газета.RuКомбаров назвал Сталина культовым вождем
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождем. Об этом сообщает "Чемпионат.com". По словам 32-летнего футболиста, Сталин оставил неоднозначное впечатление в истории страны, но при этом являлся культовой личностью.
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Сталин — культовый вождь. Это всем понятно. Но я не историк, чтобы давать подробные оценки.
— Дмитрий Комбаров, российский футболистURA.Ru 00:05
с чего всё началось
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о советском политическом, государственном, военном и партийном деятеле и руководителе СССР с 1924 до 1953 года Иосифе Сталине.Чемпионатвчера в 15:22
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