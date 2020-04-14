Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал один из плюсов карантина из-за пандемии коронавируса, передает "Спорт-Экспресс". Российская премьер-лига (РПЛ) была остановлена 17 марта из-за пандемии.

Комбаров назвал один из плюсов карантина из-за пандемии коронавируса

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