Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКомбаров назвал один из плюсов карантина из-за пандемии коронавируса

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Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал один из плюсов карантина из-за пандемии коронавируса, передает "Спорт-Экспресс". Российская премьер-лига (РПЛ) была остановлена 17 марта из-за пандемии.
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Комбаров назвал один из плюсов карантина из-за пандемии коронавируса

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Д. Комбаров: Роналду показал упражнение на пресс, чтобы поддержать людей, мотивировать их

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«Пап, пошла тебе кофе готовить». Дмитрий Комбаров — об одном из плюсов карантина

Спорт-Экспресс18:15
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Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

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Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
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МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран

Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
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Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»

Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM 14:06
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Гаджеты

Bloomberg описал дизайн новых iPhone

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Политика

Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране

Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
Самара-ГИС 09:07
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Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
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Шоу-бизнес

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Уфа, 13 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус.
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Общество

В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса

Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
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Назвали оптимальный для российских дорог автомобиль

Эксперты портала NJCAR.RU выяснили, какой автомобиль лучше всего подходит для российских условий эксплуатации.
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Общество

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В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
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Пушков рассказал, что делает коронавирус «столь опасным»

Сенатор заметил, что именно это и делает новую коронавирусную инфекцию «столь опасной».
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Трамп: пик эпидемии в США пройден, страна скоро откроется

Пик эпидемии пройден, считает Трамп.
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Экономика

Индекс Dow Jones потерял 328 пунктов к завершению торгов в США

Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 328,60 пункта (1,39%) - до отметки 23 390,77 пункта.
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Глава ВОЗ заявил о невозможности остановить коронавирус без вакцины

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что остановить распространение коронавируса возможно только после создания вакцины.
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Концертный директор Татьяны Булановой рассказала о состоянии певицы

Ранее концертный директор певицы в Москве Константин Сергеев сообщал, что Буланову оставили в больнице после того, как она пришла сделать МРТ, у нее было выявлено предынсультное состояние.
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Стали известны правила ежемесячных выплат семьям с детьми до трех лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
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Происшествия

В деле экс-главы Кирова выявили новые преступные эпизоды

Во ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, выявили новые эпизоды.
Российская газета 10:04
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Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Бурятии приближается к 100

Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, превысило 1,92 млн заболевших, умерли более 119 тыс. человек.
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Наука

Эксперт оценил эффективность препарата «Лопинавир» при коронавирусе

Препарат "Лопинавир", который изначально применялся при терапии ВИЧ-инфекции, но был рекомендован и для лечения коронавируса, при тяжёлых формах COVID-19 оказался не эффективен, такие данные получены из Китая, заявил директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
РИА Новости 22:02
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни.
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Трамп назвал исторической сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Ранее президент США заявил, что страны ОПЕК+ стремятся к общему сокращению добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки.
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Анастасия Заворотнюк поздравила коллегу Чернышева с юбилеем

13 апреля Навка празднует свой 45-й юбилей.
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Общество

Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
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В Якутии вахтовые работники заразились коронавирусом

Как сообщил глава Якутии во вторник утром, очаг заболевания коронавирусом выявлен в вахтовом поселке «Газпрома» в Ленском районе.
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Российский футболист, защитник и полузащитник самарских «Крыльев Советов». Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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