Коронавирус
Газета.RuКомбаров назвал один из плюсов карантина из-за пандемии коронавируса
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал один из плюсов карантина из-за пандемии коронавируса, передает "Спорт-Экспресс". Российская премьер-лига (РПЛ) была остановлена 17 марта из-за пандемии.
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Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 11:15
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы России
Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь 02:29
Экономика
МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран
Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
ТАСС 17:40
Политика
Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»
Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM 14:06
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране
Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
Самара-ГИС 09:07
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова примерила образ школьницы
Подписчики Екатерины пришли в восторг от образа певицы, ведь она выглядит как типичная юная школьница.
Paparazzi.ru 14:58
Происшествия
В Башкирии возбуждено дело за фейки о побеге главврача из больницы
Уфа, 13 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус.
REGNUM 11:30
Общество
В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском вчера в 20:37
Авто
Назвали оптимальный для российских дорог автомобиль
Эксперты портала NJCAR.RU выяснили, какой автомобиль лучше всего подходит для российских условий эксплуатации.
Тарантас Ньюс вчера в 15:53
Кино
Трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Cyber.sports.ru вчера в 06:35
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Здоровье
Пушков рассказал, что делает коронавирус «столь опасным»
Сенатор заметил, что именно это и делает новую коронавирусную инфекцию «столь опасной».
Мойка78 21:53
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Российская газета 22:36
Политика
Трамп: пик эпидемии в США пройден, страна скоро откроется
Пик эпидемии пройден, считает Трамп.
Вести.Ru 23:01
Экономика
Индекс Dow Jones потерял 328 пунктов к завершению торгов в США
Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 328,60 пункта (1,39%) - до отметки 23 390,77 пункта.
ТАСС 17:15
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о невозможности остановить коронавирус без вакцины
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что остановить распространение коронавируса возможно только после создания вакцины.
РЕН ТВ 12:54
Шоу-бизнес
Концертный директор Татьяны Булановой рассказала о состоянии певицы
Ранее концертный директор певицы в Москве Константин Сергеев сообщал, что Буланову оставили в больнице после того, как она пришла сделать МРТ, у нее было выявлено предынсультное состояние.
ТАСС 06:06
Общество
Стали известны правила ежемесячных выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Наш Красноярский край 11 апреля в 01:37
Происшествия
В деле экс-главы Кирова выявили новые преступные эпизоды
Во ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, выявили новые эпизоды.
Российская газета 10:04
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Бурятии приближается к 100
Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, превысило 1,92 млн заболевших, умерли более 119 тыс. человек.
Тайга.инфо 22:08
Наука
Эксперт оценил эффективность препарата «Лопинавир» при коронавирусе
Препарат "Лопинавир", который изначально применялся при терапии ВИЧ-инфекции, но был рекомендован и для лечения коронавируса, при тяжёлых формах COVID-19 оказался не эффективен, такие данные получены из Китая, заявил директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
РИА Новости 22:02
Общество
Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни.
Известия 21:45
Общество
Трамп назвал исторической сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Ранее президент США заявил, что страны ОПЕК+ стремятся к общему сокращению добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки.
RT на русском 19:37
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила коллегу Чернышева с юбилеем
13 апреля Навка празднует свой 45-й юбилей.
Народные новости 14:16
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
Здоровье
В Якутии вахтовые работники заразились коронавирусом
Как сообщил глава Якутии во вторник утром, очаг заболевания коронавирусом выявлен в вахтовом поселке «Газпрома» в Ленском районе.
Якутия Daily 20:42